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توك شو

مدحت العدل لـ إلهام شاهين: رفعتي راسنا أمام العالم مثل محمد صلاح .. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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إبراهيم القادري
أعربت  الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال" في مهرجان القاهرة متمنية أن ترى أفلاما جيدة على غرار فيلمها الأخير.

وأضافت الهام شاهين   في مداخله هاتفية ببرنامج  "كلمة أخيرة" المذاع علي قناه " ON": "ده شيء يدينا الثقة في أفلامنا وفننا وهذا لأنه هو الفيلم الوحيد  العربي ويشجعنا على تقديم فن أكتر".

من جانبه أوضح الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست قائلا: أنا طول الوقت مؤمن أنك ممثلة عبقرية لأن الفنان العبقري هو اللي ماتحسيهوش إنه بيمثل وانتي  كدة مخلوقة موهوبة.

وتابع مدحت العدل عن إلهام شاهين: أنتي شرفتينا ورفعتي رأسنا قدام كل العالم لأن فيلمك هو الفيلم المصري الوحيد وخلتينا فخورين زي مابنفتخر بمحمد صلاح".

وأشار العدل إلى أن نشر صورة ميدو مع كابتن محمود الخطيب استفزاز لجمهور الزمالك، لافتا إلى أن تحقيق العدل في مباريات الكرة اول خطوة لوقف التعصب.

واكمل العدل: أن انتاج شركة العدل سيظل مستمرا في طريقه، واذا نجحت في الانتخابات، لن اكتب لمدة 4 سنوات، والزمالك غالي عليَ مثل الكتابة، وسيكون عملا تطوعيا.
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