أرملة مسنة تستغيث بالتضامن لإنقاذها برد الشتاء والأمطار

طلبت سيدة تبيع المناديل الورقية بشارع قصر النيل ميدان مصطفي كامل، من وزارة التضامن مساعدتها و إنقاذها من برد الشتاء والأمطار .





وانتشرت صور السيدة على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، موضحين أن السيدة المسنة أرملة وتنفق على أطفالها لعدم وجود مصدر دخل آخر لهما، وطالب رواد مواقع التواصل بتدخل وزارة التضامن لمساعدة المسنة.





للتواصل مع الحالة :01155277755





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