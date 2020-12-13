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بين الناس

أرملة مسنة تستغيث بالتضامن لإنقاذها برد الشتاء والأمطار

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
طلبت سيدة تبيع المناديل الورقية بشارع  قصر النيل ميدان مصطفي كامل، من وزارة التضامن مساعدتها وإنقاذها من برد الشتاء والأمطار.

وانتشرت صور السيدة على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، موضحين أن السيدة المسنة أرملة وتنفق على أطفالها لعدم وجود مصدر دخل آخر لهما، وطالب رواد مواقع التواصل بتدخل وزارة التضامن لمساعدة المسنة.

للتواصل مع الحالة :01155277755

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