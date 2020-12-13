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أخبار البلد

أطلقه عادل العسومي.. معلومات عن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
فى فترة وجيزة قطع البرلمان العربي فى دورته الحالية شوطًا كبيرًا من الإنجازات بشكل غير مسبوق، إذ يولي في مرحلته الجديدة أهميةً كبيرةً للدبلوماسية البرلمانية ويعتمدها كأداة محورية في ممارسة مهامه رغبةً منه في الانتقال بدوره وأنشطته إلى آفاق أرحبْ وإلى مكانةٍ أكثر رفعةً وتقدم وفي التعبير الصادق والقوي عن وجهات نظر الشعوب العربية أمام المؤسسات الإقليمية والدولية ومن هنا جاء قرار إنشاء المركز للارتقاء بمهامه واتساقًا مع استراتيجية العمل الجديدة التي تبنّاها ليكون نقطة التقاءٍ وأداةٍ تواصل مع المواطن العربي. 


وأطلق رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمس من قلب العاصمة المصرية القاهرة مركزًا للدبلوماسية البرلمانية.. وإليكم معلومات عنه :

يضْطلعُ مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بمهامه على جميع الأصعدة فعلى الصعيد البحثيّ

كما يضطلع بمهمة إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وقياس الأداء والتي تساهم في تنمية المجتمعات العربية في كافة المجالات.

 وعلى صعيد التدريب سيقوم المركز بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة للبرلمانيين العرب ولمنسُوبي الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس العربية والإقليمية ومختلف وسائل الإعلام كما سيضطلع بدوره في تثقيف المواطن العربي.

أما على الصعيد الأكاديمي فسيُطلق المركز عددًا من البرامج الأكاديمية على مستوى الدبلوم التطبيقي ومنها دبلوم الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال برامج دراسية نظرية وتطبيقية بالتعاون مع الجامعات العريقة في هذا المجال. 

ووفق رئيس البرلمان العربي، أن المركز سيقوم بتوقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع برلمانات ومجالس عربية واقليمية ودولية ومعاهد دبلوماسية وجامعات ومراكز بحوث واستطلاعات الرأي المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف. 
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