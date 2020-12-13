إطلالات مثيرة لـ رانيا يوسف على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي .. صور

اعتادت الفنانة رانيا يوسف دائما إثارة الجدل بإطلالاتها وجرأتها وحرصت على الظهور بأجمل صورة فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 42 التي أقيمت على مدار 9 أيام فى دار الأوبرا المصرية.





وظهرت رانيا يوسف بثلاث اطلالات متنوعة جعلتها حديث السوشيال ميديا.





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وأطلت رانيا يوسف بفستان قصير اسود فى اليوم الثامن من قماش الباييت اللامع، كت ووضعت مكياج لافت للنظر وارتدت حذاء فضى اللون ومجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.





وكان حفل الختام بفستان ابيض شفاف حيث ظهرت بفستان باللون الابيض شفاف من الاعلى و مزود باكمام وفتحة ساق كبيرة و دائما ما تميل الى وضع المكياج القوى و رفعت شعرها ذيل حصان ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.









ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، وتميز بفتحة عند منطقة الصدر، ومزينًا بحزام عند منطقة الخصر، والكشاكش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وارتدت اكسسوارات مكونة من حلق بتصميم دائري مع إسورة متعددة الطبقات وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.









على مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.





وشهدت الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز فنانة ليلي أحمد زاهر صورة جديدة بصحبة شقيقتها لإطلالاتهما من مهرجان القاهرة .