بروتوكول لتعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري.. تفاصيل

وقع البنك الزراعي المصري وشركة أبت أسوسيتس إيجيبت المنفذة لمشروع "تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري "الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"بروتوكول تعاون لتحسين القدرات الإنتاجية للمزراعين والمنتجين والجمعيات الزراعية، وتعزيز نظام التسويق للمحاصيل عالية القيمة في مصر.





يأتي ذلك من خلال برامج دعم وتمويل مشروعات إنتاج وتصنيع المحاصيل البستانية، مثل الخضروات والفواكه والنباتات العطرية والطبية، بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة لتلك المحاصيل، وتحسين مستوى دخل المنتجين وصغار المزارعين، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.





حضر مراسم توقيع البروتوكول علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وقام بالتوقيع على البروتوكول محمد أيهاب نائب رئيس مجلس ادارة البنك والدكتور وليد سلام المدير الإقليمي لشركة أبت أسوسيتس إيجيبت ومدير عام المشروع.





وأكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية للقطاع الزراعي بهدف تحسين وزيادة إنتاج الحاصلات الزراعية، بما ينعكس على تحسين مستوى دخل المزراعين والمنتجين وتوفير فرص العملبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.





وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة أبت أسوسيتس إيجيبت المنفذة لمشروع"تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والذي يتوافق مع رؤية البنك الزراعي المصري في تطبيق مفهوم سلاسل القيمة المضافة في برامجه التمويلية ومنتجات الإقراض الزراعي التي يقدمها البنك.





من جانبه، أشار محمد أيهاب نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن المشروع يستهدف تعزيز نظام تسويق المحاصيل البستانية في مصر، وتحسين قدرة صغار المزارعين والمصنعين ومجموعات المنتجين والمؤسسات العاملة في مجال المحاصيل عالية القيمة، وذلك من خلال نقل الخبرات والدعم الفني والتدريب لتحسين قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل بستانية عالية القيمة، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي لتلك المحاصيل، كما ستعمل التحسينات في سلسلة القيمة على خلق المزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول وتحقيق الأمن الغذائي.





وأضاف أن البنك الزراعي المصري سيعمل على توفير الدعم والتمويل اللازمين لتلبية إحتياجات المزارعين والمنتجين المستهدفين من المشروع في المحافظات المستهدفة فى جنوب الصعيد و منطقة الدلتا، من خلال تطوير وتصميم منتجات إئتمانية زراعية جديدة خاصة بالمشروع، وتوفير آليات تمويل تلبي الإحتياجات التمويلية وفقًا لسياسات البنك المركزي المصري، وأكدأن البنك الزراعي المصري سيناقش مع ممثلي المشروع سبل دعم مدخلات الإنتاج ونظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والتصنيع الزراعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.



