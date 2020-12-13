مقابل 10 جنيهات بإيصالات مزورة.. ضبط عاطل استولى على ساحة انتظار سيارات بالغردقة

ألقت أجهزة الأمن بالغردقة، الأحد، القبض علي عاطل استولي علي ساحة انتظار للسيارات بمنطقة الممشي السياحي، وتحصيل مقابل انتظار لحسابه الخاص لعدة أشهر.

جاء ذلك بعد تعدد شكاوى الأهالي من قيام أحد الاشخاص بتحصيل 10 جنيهات منهم مقابل السماح لهم بالانتظار بسياراتهم داخل الساحة المملوكة لمجلس المدينة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بطباعة إيصالات مزورة لتحصيل مقابل انتظار بالساحة من المواطنين دون وجه حق وذلك منذ عدة أشهر.

وأكد مسؤولو مدينة الغردقة أن هذه الساحة غير مؤجرة، والشخص الذي يقوم بتحصيل أموال من المواطنين ليس له أي علاقة بها، والإيصالات التي يعطيها للمواطنين مزورة، مضيفين أنه جار طرح ساحة الانتظار للإيجار في مزاد علني الفترة المقبلة.

على الجانب الاخر رئيس مدينة سفاجا تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بالتنسيق مع اللواء أكرم فارس، رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسفاجا، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحى بأماكن متفرقة بالمدينة.





حيث تفقدت المغربي أعمال صيانة وإصلاح انفجار في خطوط الصرف الصحي أمام السنترال بمنطقة الأشغال نتيجة انسداد في المجري.





وأكدت رئيس المدينة على سرعة استجابة الشركة حيث توجه على الفور فريق من شركة المياه بالاستعانة بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي وتمت أعمال الصيانة وتم شفط المياه وفتح الانسداد وتطهير الشارع وذلك حرصًا على عدم تأثر المواطنين .





كما تابعت رئيس المدينة، مشكلة هبوط اراضي بمنطقة الكيلو 3 أثناء جولتها بالمدينة برفقة عدد من قيادات الشركة، لافتةً إلى ضرورة فحص جميع خطوط الصرف الصحي بالمدينة وعمل تغيير الوصلات أو الخطوط التالفة.

وفي سياق متصل تابعت المغربي عمليات الرصف المدرجة، بخطة العام المالي الحالي، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المدينة ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من سيرها، وفقًا للخطة الموضوعة، والجداول الزمنية المحددة لها