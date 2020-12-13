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ناقد رياضي: سيراميكيا كليوباترا لديه فكر إداري بعكس بيراميدز

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
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فرح علاء الخولي
قال الناقد الرياضي، على نصير، إن نادي بيراميدز سيظل في المكان الذي فيه ولن يتقدم، خاصة أنه يسير بنفس العقلية الإدارية، ويبرم صفقات بملايين، ولكن لم تحرز الهدف المرجو منها، وهذا بسبب مشكلة الإدارة غير الكفء وهي المشكلة الأكبر التي تواجه نادي بيراميدز.


وأضاف على نصير، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإدارة الجيدة والكفء لا تعتمد على الأسماء الكبيرة للمدربين فقط وإنما على استراتيجيتهم وفكرهم الإداري وتطوره مع العالم الكروي، ضاربا مثالا بفريق نادي سيراميكا كليوباترا المسئول عن تدريبه هيثم شعبان حاليا، والذي أهلهم لدخول الدوري المصري الممتاز، قائلا: "بيراميدز عندهم فلوس بس من غير مدير فني كفء.. القصة عمرها ما كانت بالأسماء".


وأوضح أنه ليس هناك مدرب نشأ على ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن بداية الدوري المصري الممتاز بدأت ساخنة بدرجة كبيرة من أول مباراة، وهذا على غير المعتاد، فكان في الغالب يتم متابعة المباريات في الأسابيع النهائية، ولكن بهذه البداية يكون صعبا أن تتوقع أداء الفرق المختلفة.


وذكر أن الجولة الأولى في الدوري كانت مثيرة جدا، وفريق سيراميكا كليوباترا استطاع أن يلعب بأداء مبهر في الجولة الأولى، واستطاع أن يقدم نفسه بشكل أكثر من رائع.
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