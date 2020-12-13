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أخبار العالم

بعد اعتمادها مستحضر فايزر.. البحرين تعلن موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم الصيني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
البحرين تعلن موافقتها
البحرين تعلن موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم الصيني
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم" الصيني ضد كوفيد-19 ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاءت موافقة الهيئة الوطنية بعد ما تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19"، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42299 متطوعًا.

وأكدت الوكالة أن الهيئة استندت في موافقتها إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، وكذلك التحقق من جودته.

وأضافت أن الهيئة أخذت رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.

وقد شاركت مملكة البحرين في التجارب السريرية للقاح، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.. كما سبق أن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" بناء على النتائج الأولية لسلامته حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملا مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية. 

جدير بالذكر أن البحرين تعتبر ثاني دولة في العالم بعد المملكة المتحدة وأول دولة عربية تعلن موافقتها على استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.
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