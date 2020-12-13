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على مساحة 1500 فدان.. وزير الموارد المائية يتفقد تجربة مزارع بالمنوفية يستخدم الري بالتنقيط |فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:40 م
الدكتور، محمد عبد
الدكتور، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
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ندى رأفت

زار قرية زاوية البقلي التابعه لمركز الشهداء الدكتور محمد عبد المعطى وزير الموارد المائية والرى، للتعرف على تجربة المُزارع أحمد جابر، فى الرى بالتنقيط لترشيد الاستهلاك، وذلك عقب دعوته للوزير لمتابعة تجربته الناجحة، بعد أن قام الوزير بزيارتها العام الماضي.


وأكد أحمد جابر خلال تقرير مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، أن التجربة بدأت منذ عامين ودعا لها جميع أصحاب الأراضي المجاورة حتى وصلت التجربة إلى ١٥٠٠ فدان للرى بالتنقيط واتباع الأساليب الحديثة، موضحًا أن إنتاجية الفدان زادت نحو مرة ونصف مقارنة بالوسائل القديمة حيث أعطى محصول البطاطس نحو طن ونصف إنتاجية بمعدل زيادة مرة ونصف.


وأشار الدكتور محمد عبد العاطي ، لـ MBC MASR2 خلال جولته ، إلى أن المستهدف من مشروع تبطين الترع 7 آلاف كيلو سيتم تنفيذها خلال عامين ،مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 500 كيلو ومستهدف 2000 كيلو هذا العام.


وأكد وزير الموارد المائية والري، أن تأهيل وتبطين الترع والمصارف يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.


ووجه "عبد العاطي"، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.


وأوضح أن الدولة أعطت أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلًا، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.


وأضاف أنه تابع أعمال تبطين ترعة مصرف شمنديل بطول 1000 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون و670 ألف جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع.

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