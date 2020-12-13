شاهد.. أهالي طنطا يشيعون جثمان «رجل الخير» الشيخ وصفي مهنا بمسقط رأسه

شيّع أهالي ومواطني شارع حسن رضوان بمدينة طنطا جثمان الشيخ وصفي مهنا والمعروف برجل الخير إلى مثواه الأخير بمقابر عوارة، والذي توفي حزنا علي زوجته بعد وفاتها بـ 10 أيام.





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كانت حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا عقب نبأ وفاة الشيخ وصفى مهنا مؤسس مسجد صفوان بشارع حسن رضوان، والذي لقبه أهالي مدينة طنطا برجل الخير لكثرة مشاركته في الأعمال الخيرية وتجهيز العرائس والايتام والانفاق على الأرامل والمطلقات ومساعدة المحتاجين.





كان الشيخ المعروف شعبيا بـ وصفي مهنا رجل البر ومعلم القرآن والذي لم يستطع أن يعيش وحيدا حزنا علي فراق زوجته بنحو 10 أيام عن عمر يناهز 73 سنة، وهو ما أصاب جيرانه بحالة من الحزن والوجيعة علي فراقهما.





وحرصت أسرة الشيخ الراحل علي أداء صلاة الجنازة قبل صلاة ظهر اليوم بمسجد وصفي بوسط شارع رضوان في قلب مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.



