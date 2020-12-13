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رياضة

ابنى مابيروحش خرابات أوروبا.. مرتضى منصور يفتح النار على ميدو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:30 م
مرتضى منصور وميدو
مرتضى منصور وميدو
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عمرو الحلوانى

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق بسبب هجومه على نجله أمير مرتضى خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضى منصور فى فيديو منشور له: "مش هرد عليك يا ميدو.. ابنى أمير مش بيروح خرابات أوروبا ولا عمره هرب من الزمالك زيك".

وأضاف: "أنت يا ميدو هتربي ابنى أمير.. بلا ش إحنا يابنى.. هنتقابل قريب".

وكان ميدو وجه انتقادا عنيفا لأمير مرتضى منصور أمس بسبب تويتة كتبها لها "إلى مزبلة التاريخ" وقال ميدو مين أمير مرتضى ده سوف أعلمه الأدب.

وعلى الجانب الآخر، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على المقاولون العرب في إنطلاقة الدوري الممتاز.

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

 

وكتب أمير عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله مكسب مهم جدًا في ظروف صعبة شكرًا للاعيبة الرجالة عالروح والأداء والتركيز .. واستمروا".

 

وتابع: "شكرًا جمهور الزمالك العظيم انتم فعلًًا ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي.. شكرًا على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري".

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ابنى مابيروحش خرابات أوروبا.. مرتضى منصور يفتح النار على ميدو

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