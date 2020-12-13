بسبب ميدو .. نجيب ساويرس يفتح النار على مدحت العدل

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على تصريحات مدحت العدل بشان رفضه لصورة أحمد حسام ميدو مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالى.





ونشر ساويرس، رابطا لتصريحات مدحت العدل، والتي أعرب فيها عن رفضه لصورة ميدو مع رئيس النادي الأهلي عبر تويتر: "ده مثال للفكر المتخلف والتعصب الأعمى، دي رياضة مش معركة حربية، برافو ميدو".



وكان مدحت العدل أعلن رغبته فى الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال انتخابات القلعة البيضاء المقبلة .





وعلى الجانب الآخر، يرى الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.





وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".





وأضاف : "حدث اتصال هاتفى بين إدارة الزمالك الحالية وإدارة الأهلى، وما علمته أن الأهلى يرحب بفتح صفحة جديدة مع الزمالك بإدارته الحالية، ولكن لن يتنازل عن القضية لأن الادارة السابقة للزمالك لا تزال تلاحق الإدارة الحالية بالقضايا والدنيا مش واضحة، لذا الأهلى سوف ينتظر حتى يزيل غموض الموقف الراهن".





وعلى الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام .





ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى .





ومن المنتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول ، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية ، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن .