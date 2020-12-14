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أحمد سليمان يعلن خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
أحمد سليمان
أحمد سليمان
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حمزة شعيب
وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة لجمهور الزمالك قائلا: «أنتو جمهور عظيم ولا تقلقوا على النادي لأنه ناد عظيم بجمهوره الكبيرة ورموزه».

وتابع سليمان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «الزمالك في الفترة الماضية كان بيخسر وجمهوره بيزيد».

كما وجه رسالة لـرموز الزمالك قال فيها «حقكم علينا يا عزوتنا وأهلنا من أول حسن حلمي وصولا لعبد الحليم لأنكم كبرتوا النادي».

وأكد أنه سوف يخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة لافتا إلى أنه اتخذ القرار منذ وقت مبكر، مقترحا لم شمل جميع رموز النادي بما فيهم مرتضى منصور.
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