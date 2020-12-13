ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه بإنهاء جميع قوائم انتظار المرضى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:38 م
محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بإنهاء جميع قوائم انتظار المرضى
Advertisements
ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، الأحد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، حيث شملت جولة المحافظ، المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة.

وتفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوى الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، للعناية بصحة المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

اقرأ المزيد 

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المراكز الصحية الثلاث، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.

وشدد المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالجهد الذي يبذله العاملون في القطاع الطبي، موجها لهم التحية والتقدير، لعطائهم وإخلاصهم في العمل للمرور بالوطن من تلك الازمة بسلام وأمان.

ووجه المحافظ بضرورة إنهاء جميع قوائم الانتظار للمرضي ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كل الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم. 

وتابع المحافظ العمل بعدد من الأقسام والعيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية وكذلك غرف العمليات والعناية المركزة، واقسام تجميع البلازما ببنك الدم وكذلك الغرف المخصصة لعزل مرضي كورونا، كما تابع المحافظ عدد من المبادرات الصحية منها مبادرة صحة المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تمهيدا لتشغيله.. محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي

محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ..شاهد

مركز أورام أسوان يجري 26 عملية جراحية من حالات قوائم الانتظار.. شاهد

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزى لمتابعة الرعاية الطبية المقدمة للمرضي

نقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى قلوصنا إلى سمالوط العام

ترشيحاتنا

حكم بالسجن 9 سنوات ومصادرة 28 مليون ريال بالسعودية.. تفاصيل

تستحق التضحية من أجلها .. نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

تلقى أكبر عقوبة في التاريخ.. 365 يوما من الشهد والدموع لـ كهربا داخل الأهلي فى ذكرى انتقاله

لمحدودي ومتوسطي الدخل .. احصل على وحدة سكنية بأقل عائد وأطول فترة سداد

القضاء الإدارى يرجئ طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

زواج التجربة يثير الجدل في الشارع المصري .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

لأول مرة .. بي إم دبليو تنشر صور براءات اختراع تصميم M4 كابورليه 2021 | صور

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور