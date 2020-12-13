6 لاعبين من الأهلي.. صالح جمعة يختار أفضل تشكيل لموسم 2019-2020

اختار صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أفضل تشكيل في الدوري المصري الموسم الماضي، وشهد تواجد شادي حسين مهاجم فريقه الجديد.





وجاء اختيار صالح جمعه كالتالي :





حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف - الونش - عبدالله جمعه - محمد هاني

الوسط : طارق حامد - حمدي فتحي - عبدالله السعيد

الهجوم : شادي حسين - كهربا - مروان محسن

افضل صاعد : إبراهيم عادل

افضل اجنبي : علي معلول

افضل محترف محمد صلاح

افضل لاعب السولية

افضل ارضية ملعب : ستاد القاهرة





وفي سياق آخر أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه طالب اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الانتاج الحربي، والاستعداد بقوة لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال معتز البطاوي، في تصريحات له عبر برنامج ملعب الصقر: "سعيد بالفوز الذي حققناه على الإنتاج الحربي، وهي أول خطوة في المشوار الطويل، والبداية كانت هامة لمنح اللاعبين والجهاز الفني الثقة في بطولة الدوري المصري، فريق الإنتاج مميز ويقودهم مدرب كبير".





وأضاف: "كل المباريات ستكون صعبة للغاية، والبنك الأهلي فريق جيد وقام بتدعيم نفسه، لكن ندخل كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، طالبنا اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الانتاج الحربي، ونسعى لتقديم أداء جيد في أول لقاء داخل ملعبنا".





وواصل: "هدفنا منذ الصعود، بناء فريق قوي وأن تكون أساس لنا في المراحل القادمة، من أجل المنافسة لاحقًا على البطولات".





وأكمل البطاوي: "الصفقات الجديدة لنادي سيراميكا مميزة جدا، وكانت بناء على طلبات من هيثم شعبان المدير الفني، قمنا بدعم كل المراكز، بأكثر من لاعب، خاصة أن مشوار الدوري طويل جدا، وأتمنى أن يكون اللاعب الأساسي مثل البديل، هناك بعض اللاعبين لم يدخلوا مع الفريق الأول، نريد دائما أن يكون لدينا خيارات مميزة أمام المدير الفني وأن يكون لدينا دكة بدلاء قوية".





وأضاف: "أعد الجميع أن يكون صالح جمعة إضافة قوية لنادي سيراميكا ومنتخب مصر، اتفقنا مع اللاعب أن يدخل مرحلة جديدة في حياته، وأن يستعيد مستواه، خاصة أن لديه إمكانيات فنية عالية، لاعب لديه قدرات خاصة".





وتابع: "صالح كان موجودا في معسكر سيراميكا، وقبل المباراة بيومين، قمنا بإجراء مسحة طبية، والنتيجة الخاصة به لم تكن إيجابية ولا سلبية، كانت إعادة المسحة، كان يريد اللعب والمشاركة في المباراة، صورة صالح في المدرجات أخذت شكل جدلي، وبالفعل كان قد تم عزل اللاعب في غرفة مختلفة، جاء إلى الملعب في سيارته، واتصلنا به وطالبنا بالعودة إلى العزل مرة أخرى، نتيجته ستظهر اليوم، ولا يعاني من أي أعراض".



