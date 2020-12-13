احذر منها.. طريقة تدمر هاتفك المحمول بالكامل بعد سقوطه

عرضت فضائية "الغد" مقطع فيديو رصد تحذير خبراء بعدم وضع الهاتف المحمول في الأرز بعد سقوطه في الماء.









ووفقا للتقرير، فقد يلجأ الكثير من الناس إلى وضع الهاتف الذكي في الأرز الجاف بعد سقوطه في الماء، لاعتقادهم أنها توفر نتائج أسرع، ما يجعلها أكثر طريقة شائعة لإنقاذ الهواتف المبللة، لكن أكد خبراء مؤخرا أن تلك "خرافة تتوارثها الأجيال".









وأكدت خبيرة الهواتف ومديرة التشغيل الرئيسية لشركة "SellCell"، سارة ماكونومي، أن وضع الهاتف في الأرز الجاف يمكن أن يتسبب في إتلافه وتدميره بالكامل.









يعود السبب فى هذا الأمر إلى أن النشا الموجود فى الأرز الذى يساعد على تآكل الهاتف الذكى من الداخل فضلا عن إمكانية دخول جزئيات صغيرة من الأرز فى أى من فتحات الهاتف المختلفة، مما قد يسبب عطلا فى وظائف الهاتف.







