ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. 1.4 مليار جنيه أرباح البورصة في مستهل جلسات الأسبوع

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:04 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 1.4 مليار جنيه، مسجلا 651.675 مليار جنيه.

 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات والأرباح تتجاوز 7 مليارات جنيه

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه وسط تباين في أداء مؤشراتها

في ختام تعاملات اليوم.. البورصة تربح 3.7 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

البورصة تخسر مليارا و800 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

بدعم من مشتريات المستثمرين..البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تستحق التضحية من أجلها .. نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

إذاعة إسرائيلية: دولتان عربيتان ستوقعان اتفاق التطبيع قريبا

توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

6 لاعبين من الأهلي.. صالح جمعة يختار أفضل تشكيل لموسم 2019-2020

كان مرشحا للانضمام إلى الأهلي.. وفاة موتجيكا ماديشا لاعب صن داونز

نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور

هيونداى تصنع المستقبل .. ضمت شركة الروبوتات بوستون دايناميكس

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020