ارتفاع جماعي للمؤشرات.. 1.4 مليار جنيه أرباح البورصة في مستهل جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 1.4 مليار جنيه، مسجلا 651.675 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة.