ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح الدورى الممتاز.





التشكيل شهد الظهور الأول للوافدين الجديد أرى بابل ومحمد عادل ومروان الصحراوى مع تواجد العائد فخر الدين بن يوسف





التشكيل كاملا كالتالى ..





حارس المرمى .. محمد فوزى





خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى





خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا





أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى





خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف





على ومقاعد البدلاء ..محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.









ووصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى والمصرى أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض الديربى فى إطار الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى.





وظهر الاصرار والتحفز على وجوه لاعبى الدراويش، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى إعادة البسمة للجماهير والتزم لاعبو الإسماعيلى والمصرى بالاجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.









وجاء تشكيل المصري لمواجهة الاسماعيلي كالاتي:-





في حراسة المرمى : أحمد مسعود





خط الدفاع:-حسن علي وأحمد شوشة وعمرو موسى والعراقي





خط الوسط :- فريد شوقي واسلام عطية





أمامهم:- عمر كمال وسلطان و عنتر





ومهاجم :-أموتو