محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء مستشفى براني المركزي.. فيديو

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لمدينة برانى اعمال انشاء مستشفى برانى المركزى والذى تخطت نسبة التنفيذ به 85% ، مع اطلاق التيار الكهربى امس والاسراع فى الاعمال ، يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى و كل من النائب جمال الشورى ومهدى العمدة والدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.













وتفقد محافظ مطروح الاقسام المختلفة بالمستشفى ، من غرف عمليات رئيسية وصغيرة وغرفة عناية مركزة سعة 8 أسرّة،ووحدة غسيل كلوى بسعة 13 سريرا وسكن الاطباء والتمريض وغيرها .









واستمع لشرح عن الاعمال الجارية بالمستشفى حيث الانتهاء من كافة المبانى وجار ادخال المرافق ، مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3والصرف بسعة خزان 300م3 ، واطلاق التيار الكهربى و كاميرات مراقبة وغيرها من جهود للاسراع فى الاعمال والتى أوشكت على الانتهاء مع الاعداد للتجهيز والفرش قريبًا.









كما تفقد مولد الكهرباء سعة 1 ميجا بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء ، كذلك تفقد مولد الاكسجين ، مع العمل على تدريب الشركة المنفذة لعدد من الفنيين عليه مع الصيانة الدورية مع امكانية دعم مولد الاكسجين للاحتياج بمستشفيات مطروح الاخرى.









يذكر ان محافظة مطروح تشهد أعمال تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى برانى ومستشفى السلوم حيث تضمن تطوير مستشفى السلوم إزالة مبنى المستشفى القديم وإقامة مبنى جديد بمواصفات علمية تتماشى مع التطوير الذي يتم في وزارة الصحة، وتم تجهيز المستشفى وجار فرشه بعد الانتهاء من جميع الإنشاءات، وسيدخل عقب ذلك مرحلة التشغيل التجريبي لفترة، ثم افتتاحه بشكل رسمي.









وتم تخطيط مستشفى السلوم ليكون صرحا طبيا كبيرا يتم تشغيله ودعمه بجميع الأقسام الطبية اللازمة للمواطنين، وسنعمل من خلاله على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي السلوم وكذلك جذب السياحة العلاجية لليبيين والاستفادة من موقع المستشفى بمدينة السلوم الملاصقة للمدن الليبية بدلا من نزولهم الإسكندرية والقاهرة للعلاج وسيتم مد المستشفى بجميع التخصصات الطبية ودعمه بأفضل الطواقم من الفنيين للتمريض والأشعة، ليحدث نقلة طبية مهمة في السلوم ويخدم المصريين والأشقاء الليبيين.









من ناحية اخرى اكد محافظ مطروح انه تم اعتماد مشروعات الصرف الصحى بمدينة برانى والذى سيبدأ العمل به قريبا ، كما اكد محافظ مطروح أنه جار دراسة عدد من المقترحات لتنمية الثروة الحيوانية مع اقامة مصانع للأعلاف ، والتنسيق مع بنك التنمية الزراعى ودعم المزارعين والمربين لتوفير قروض ميسرة للاعلاف والادوية والتحصينات.











