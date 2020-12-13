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محافظات

استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:15 م
نظام الري بالغمر
نظام الري بالغمر
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زينب الزغبي
صرح المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بأن هناك نتائج ملموسة بالفعل لاستخدام نظم الرى الحديث بزراعات دمياط، بديلا عن رى الغمر .

وأشار إلى أن هناك متابعة ميدانية بشكل يومى من قبل إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية ، للمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة .

وأوضح أنه أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية كما تابع أن النتائج الملموسة لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن رى الغمر بدأت المديرية تجنى ثمارها وذلك في إطار التحركات التي تشهدها المحافظة لتعميم استخدامها على نطاق واسع حيث وصلت ٣١٥٠ فدانا تقريبا وذلك بالإضافة إلى مساحة ٧٢٣ فدانا تقريبا نقدم لها طلبات ضمن مشروع التحول لنظم الري الحديث.

وعلى صعيد آخر قام المهندس لطفي شعبان مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية بالمرور على الزراعات بنواحي مركز كفر البطيخ للإطمئنان على حالتها ولرصد أي آثار ناتجة عن التقلبات المناخية حيث شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي.

وقد أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية مؤكدا على اهتمامه البالغ بتطوير ورفع كفاءة المشروعات التابعة للمديرية وكذا تكثيف انتاجها واستغلال كافة الأصول المملوكة للمديرية على النحو الأمثل.

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استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط
استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط
استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط
استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط
استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط
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