دراسة: المصابون بهذا المرض أكثر عرضة للوفاة خلال كورونا

أظهرت دراسة جديدة ، بقيادة خبراء من جامعة نوتنغهام ، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض روماتيزم المناعة الذاتية النادرة معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة في سن أصغر أثناء جائحة COVID-19.





ونظر الخبراء في السجلات الصحية الإلكترونية لـ170000 شخص في إنجلترا يعانون من أمراض روماتيزم المناعة الذاتية النادرة، خلال شهري مارس وأبريل 2020 (أول شهرين من وباء COVID-19 ) ، وجد الفريق أن 1،815 (1.1 ٪) من الأشخاص المصابين بهذه الأمراض ماتوا.





وقالت الكاتبة المشاركة في الدراسة ، الدكتورة فيونا بيرس من كلية الطب بجامعة نوتنغهام: "الأشخاص المصابون بأمراض نادرة غالبًا ما يكون لديهم نتائج صحية سيئة بشكل عام ، لذلك أردنا معرفة التأثير الذي أحدثه جائحة COVID-19 ، نعلم من دراستنا أنه خلال الأشهر الأولى من الوباء ، كان الأشخاص المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة للوفاة من عامة الناس.





و"تتمثل الخطوات التالية في بحثنا في النظر في بيانات شهادات الوفاة ومعرفة سبب وفاة الأشخاص، سنقوم بفحص ما إذا كان ذلك بسبب عدوى COVID-19 أو إلى أي مدى يرجع ذلك إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية."





كما أظهرت النتائج أن:

وزاد خطر الوفاة أثناء COVID-19 للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات من سن 35.





كانت النساء المصابات بأمراض روماتيزمية المناعة الذاتية النادرة معرضات لخطر مماثل للوفاة مع الرجال أثناء COVID-19 - في حين أن خطر الوفاة عادة ما يكون أقل بالنسبة للأشخاص في سن العمل المصابين بأمراض روماتيزمية مناعية ذاتية نادرة ، كان خطر الوفاة أثناء بالنسبة للأشخاص في سن العمل المصابين بأمراض روماتيزمية مناعية ذاتية نادرة ، كان خطر الوفاة أثناء COVID-19 مشابهًا لخطر وفاة شخص أكبر من 20 عامًا في عموم السكان.





وقال بول هوارد ، الرئيس التنفيذي لشركة Lupus UK: "هذه الدراسة هي خطوة مهمة في مساعدتنا على فهم تأثير جائحة COVID-19 على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الروماتيزم المناعية الذاتية النادرة في المملكة المتحدة، وتظهر النتائج ذلك ، كمجموعة ، الأشخاص المصابون بأمراض مثل الذئبة قد تأثروا بشكل غير متناسب وبالتالي فإن توفير دعم إضافي ضروري.





وتابع: "نأمل أن تؤدي الخطوات التالية لهذا البحث إلى فهم أوضح حول ما إذا كان COVID-19 أو عوامل أخرى تسببت في زيادة الوفيات ، وأيضًا ما إذا كانت إجراءات الصحة ونوعية الحياة الأخرى قد تأثرت بشكل غير متناسب في مجموعات المرضى هذه."





وقال الدكتور بيتر لانيون ، استشاري أمراض الروماتيزم في صندوق NHS لمستشفيات جامعة نوتنغهام: "توضح دراستنا القدرة الفريدة للتعاون مع خدمة تسجيل الأمراض الوطنية لتوليد النتائج التي يمكن أن تحسن الصحة في الأمراض النادرة، مزيد من العمل لفهمها بعمق أكبر والمزيد من الدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الروماتيزم المناعية الذاتية النادرة ".





وقال الدكتور سانجيف باتيل ، رئيس الجمعية البريطانية لأمراض الروماتيزم: "هذه النتائج مهمة بشكل لا يصدق لمجتمع أمراض الروماتيزم، وقد تكون هذه الحالات نادرة ، ولكن عندما ننظر إليها معًا يكون عددًا كبيرًا من الناس.





وتابع: "هذه دراسة كبيرة تظهر لأول مرة أن مجموعة فرعية من المرضى في رعايتنا معرضة بشكل متزايد لخطر الموت أثناء الوباء وفي سن أصغر بكثير، لا نعرف حتى الآن أسباب ذلك ، ولكن هذه الدراسة يجلب التركيز الشديد على الحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة مع هؤلاء المرضى ويجب أن يساعد ذلك في توجيه نصائح الحماية المستقبلية ".









المرجع موقع times of india







