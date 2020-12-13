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رياضة

يارا عاطف تفشل فى اجتياز اليويو تيست للحكام بدورة شمال إفريقيا للشباب بتونس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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يسرى غازى
فشلت المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اجتياز اختبار اليويو تيست الذى تم احراؤه اليوم الأحد فى تونس.

وخضع ٥ محكمات اثنان من المغرب وواحدة من تونس وأخرى من الجزائر إضافة إلى مصر فضلا عن ١٥ حكما ومساعدا من الرجال لاختبار اليويو تيست قبل المشاركة فى دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل. 

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن يارا عاطف المحكمة المساعدة فشلت فى اجتياز اختبار اليويو تيست وحصلت على إنذار فى اللغة الثانية وتوقفت عن إجراء الاختبار.

وأضاف : اختبار اليويو تيست لحكام زون شمال افريقيا جرى اليوم الأحد تحت إشراف عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. تابع : اختبار اليويو تيست تقوم لجنة حكام الكاف باجراؤه من أجل الاطمئنان على قياس معدلات اللياقة البدنية للحكام والمحكمات قبل المشاركة فى اى بجولة قارئة أو دولية.

واستطرد: لجنة حكام الكاف المشرفة على دورة شمال افريقيا قررت وضع المحكمة المساعدة يارا عاطف ضمن الاحتياط فى قائمة ال ٢٠ حكما ومحكمة من الرجال والبنات بحيث لا تشارك فى إدارة اى مباراة فى بداية انطلاق دورة شمال افريقيا.
وأوضح أن عدم جاهزية المحكمة المساعدة يارا عاطف من ناحية اللياقة البدنية وفلشها فى اجتياز اختبارات اليويو تيست من الممكن أن تؤثر على اختيارها من جانب عصام عبدالفتاح المسؤل عن زون شمال افريقيا للمشاركة ضمن المرشحين لإدارة نهائيات كأس العالم المقرر إقامته عام ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن الحكم الدولى احمد الغندور نجح فى اجتياز اختبارات اليويو تيست ومعه ثنائي المساعدين من مصر المقرر مشاركتهم في إدارة منافسات دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وشدد على أن اختبارات اليويو تيست لدورة شمال افريقيا شهدت أيضا فشل المحكمة الجزائرية لمياء عثمان فى اجتياز قياسات اللياقة البدنية. يذكر أن وحيه احمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة يتواجد فى تونس ضمن لجنة حكام دورة شمال افريقيا.
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