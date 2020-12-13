الأهلي والمقاصة.. أول ظهور رسمي للأحمر بالنجمة التاسعة

وظهر النادي الأهلي بالقميص الجديد للموسم الحالي، وظهرت النجمة التاسعة على القميص بعد أن توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على منافسه الزمالك.

خاض الأهلي في هذه النسخة من البطولة الإفريقية 14مباراة بداية من الدور التمهيدي للبطولة مرورًا بدور المجموعات والأدوار الإقصائية، وصولا إلى المباراة النهائية.









نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 34 هدفًا، في شباك المنافسين في البطولة من القارة السمراء، فيما استقبلت شباك الأهلي ستة أهداف، وحافظ لاعبو الفريق الأحمر على نظافة شباكهم في 8 مباريات.









ويعتبر الفوز الأكبر لفريق الأهلي في هذه النسخة من البطولة الافريقية هو الفوز بنتيجة (0/9) في إياب الدور التمهيدي على فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان.









وتعتبر الهزيمة الوحيدة للأهلي في مشوار دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، كانت أمام فريق "النجم الساحلي" التونسي في مباراة الذهاب، من دور المجموعات، والتي انتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض.









وحقق لاعبو الأهلي الفوز في 10 مباريات، وحل التعادل في 3 مباريات، وتلقى الأهلي هزيمة واحدة فقط في مشوار دوري الأبطال الافريقي 2019-2020.









وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بأقدام محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 85 من عمر المباراة، وتوج باللقب الأفريقي للمرة التاسعة.



