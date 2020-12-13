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حوادث

تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين 45 يوما في تمويل الجماعة الإرهابية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:42 م
محكمة
محكمة
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أحمد مهدي
قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية جديدة لها حيث تواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون .

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة بناءا على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره قررت اخلاء سبيل علا القرضاوى لاتهامها بتمويل الإرهاب بتدابير احترازية على ان تقدم نفسها للقسم التابع لها ثلاث ايام فى الاسبوع.
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