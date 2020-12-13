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أستاذ مناعة: هيئة الدواء الأمريكية أجازت لقاح فايزر لعلاج كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:13 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الأكلينكية والمناعة، إن هيئة الدواء الأمريكية أجازت أول لقاح لفيروس كورونا

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة فايزر سمحت بتدفئة لقاحها إلى درجة الصفر مئوية، قبيل حقنه مباشرة، لكنه يخزن في درجة حرارة سالب 70.

وأوضح أن 9 شركات حول العالم وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الثالثة على لقاحات لكورونا، مؤكدا أن شركة فايزر تقدمت بملف نتائج تجاربها السريرية للقاح الخاص بها.

وأكد الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الأكلينكية والمناعة ، أن أراء منظمة الصحة العالمية في أي دواء أو لقاح جديد يكون استرشاديًا وغير ملزم، ولا تعد جهة رقابية.
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