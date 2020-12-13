بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: إحباط تقسيم أمريكا





رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية من المدعي العام في تكساس للطعن في نتائج الانتخابات ونتائج ولايات أخرى. أدى هذا إلى إغلاق محاولة أخرى طويلة الأمد من قبل الجمهوريين لتغيير نتائج الانتخابات . وأيد الدعوى أكثر من 120 جمهوري في الكونجرس بمن فيهم زعيم الأقلية كيفين مكارثي. بعد قرار المحكمة العليا ، أصدر رئيس الحزب الجمهوري في تكساس بيانًا اقترح فيه الانفصال ، قائلًا: "على الدول التي تحترم القانون أن تترابط معًا وتشكل اتحادًا للولايات يلتزم بالدستور". أصدرت TexasGOP بيانًا في أعقاب قرار المحكمة العليا ، بالدعوة إلى الانفصال: "ربما يتعين على الدول التي تحترم القانون أن تترابط معًا وتشكل اتحادًا من الدول التي ستلتزم بالدستور". ووصفت القضية بأنها حيلة دعائية ليس لها أي أساس واقعي أو قانوني وقدمت مزاعم "وهمية". "ما تفعله تكساس في هذه الدعوى هو أن تطلب من هذه المحكمة إعادة النظر في مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول مشاكل الانتخابات التي تم النظر فيها ورفضها بالفعل من قبل هذه المحكمة والمحاكم الأخرى ،" . تجتمع الهيئة الانتخابية يوم الاثنين 14 - 2020 لانتخاب بايدن رسميًا كرئيس قادم.

في أمر موجز من صفحة واحدة ، رفض جميع القضاة التسعة في أعلى محكمة أمريكية المحاولة الطويلة للتخلص من عدد الأصوات في أربع ولايات خسرها الرئيس: جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. القرار يدق مسمارًا آخر في نعش جهود ترامب اليائسة المتزايدة لتقويض إرادة الشعب وحرمان جو بايدن من الرئاسة. سعت الدعوى التي رفعها كين باكستون ، المدعي العام في تكساس ، إلى إبطال النتائج في أربع ولايات متأرجحة ، وطلب من المحكمة تمديد الموعد النهائي للحصول على شهادة الانتخابات حتى يمكن التحقيق في مخالفات التصويت المزعومة. وقد أيدها دونالد ترامب و 17 ولاية أخرى و 126 جمهوريًا في مجلس النواب - أكثر من نصف الكتلة الحزبية - بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس النواب ، كيفن مكارثي من كاليفورنيا ، وسوط الأقلية ستيف سكاليس من لويزيانا. واصل الرئيس الأمريكي تقديم واقعه البديل ، وغرد بأحرف كبيرة كذبة أنه فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة. وضع Twitter علامة على المنشور على أنه يحتوي على حقائق متنازع عليها. ستؤكد الهيئة الانتخابية الأمريكية فوز جو بايدن في انتخابات الشهر الماضي ، والتي وصفها كبار مسؤولي الانتخابات المحلية والولائية والوطنية بأنها الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.









لطالما أعرب ترامب عن أمله في أن تُعرض الانتخابات المتنازع عليها أمام المحكمة العليا ، التي عيّن لها ثلاثة قضاة خلال فترة رئاسته ، مما يضمن أغلبية محافظة 6-3. في وقت سابق يوم الجمعة غرد: "إذا أظهرت المحكمة العليا حكمة وشجاعة عظيمتين ، فربما يفوز الشعب الأمريكي بأهم قضية في التاريخ ، وسيتم احترام عمليتنا الانتخابية مرة أخرى!" لكن بعد ساعات ، تلاشت آماله في حدوث معجزة سياسية. كتبت المحكمة العليا: "طلب ولاية تكساس الإذن بتقديم شكوى مرفوض لعدم الصفة بموجب المادة الثالثة من الدستور. لم تُظهر ولاية تكساس مصلحة معترف بها قضائيًا في الطريقة التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها. يتم رفض جميع الاقتراحات المعلقة الأخرى باعتبارها موضع نقاش ".

وكان المسؤولون في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن قد سخروا من الدعوى باعتبارها حيلة دعائية . كما قدم أكثر من 20 من المدعين العامين الآخرين من ولايات من بينها كاليفورنيا وفيرجينيا مذكرة لحث المحكمة على رفض القضية. رحب جوش شابيرو ، المدعي العام لولاية بنسلفانيا ، بحكم المحكمة. وكتب على تويتر: "نظرت أعلى محكمة في بلادنا في هذا الانتهاك التحريضي للعملية الانتخابية". "هذا الإنكار السريع يجب أن يجعل أي شخص يفكر في شن مزيد من الهجمات على انتخاباتنا يفكر مرتين." كما أعرب الديمقراطيون في الكونجرس عن امتنانهم. وقالت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب: "لقد رفضت المحكمة بحق دعوى الحزب الجمهوري المتطرفة وغير القانونية وغير الديمقراطية لقلب إرادة ملايين الناخبين الأمريكيين". وأضافت: «إن 126 عضوًا جمهوريًا وقعوا على هذه الدعوى جلبوا العار على مجلس النواب. فبدلًا من الالتزام بقسم دعم الدستور والدفاع عنه ، اختاروا تقويض الدستور وتقويض ثقة الجمهور في مؤسساتنا الديمقراطية المقدسة ". غرد إريك سوالويل من كاليفورنيا: "اتحدت المحكمة العليا ، وهي مزيج من الأعضاء المحافظين والليبراليين ، للدفاع عن تصويتك الذي ينكر ديمقراطيته في الكونغرس".

وأشار السناتور بن ساسي ، أحد الجمهوريين القلائل الذين أقروا بفوز بايدن ، إلى أن الوقت قد حان للحزب والحكومة للمضي قدمًا. قال: "منذ ليلة الانتخابات ، كان الكثير من الناس يربكون الناخبين من خلال الدوران الكيني من نوع بيرثر ،" شافيز زور الانتخابات من القبر "نظريات المؤامرة ، لكن كل أمريكي يهتم بسيادة القانون يجب أن يشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا - بما في ذلك جميع اختيارات الرئيس ترامب الثلاثة - أغلقت الكتاب على هذا الهراء ".

رفضت المحاكم العديد من الدعاوى القضائية والاستئنافات من قبل حملة ترامب وحلفائها في ولايات مختلفة. قال وليام بار ، المدعي العام والحليف القوي لترامب ، إن وزارة العدل لم تكشف عن أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات. غذت الجماعات المحافظة المزاعم التي لا أساس لها من الاحتجاجات على خطة تزوير الانتخابات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك مسيرة في واشنطن بقياده مستشار الأمن القومي السابق الذي أصدره ترامب للعفو مؤخرًا ، مايكل فلين. يصادف أيضًا الذكرى العشرين لحل المحكمة لانتخابات عام 2000 لصالح الجمهوري جورج دبليو بوش ، لكن ذلك كان منافسة أقرب بكثير إلى ولاية واحدة: فلوريدا. حصل بايدن على 306 أصواتًا في المجمع الانتخابي - تمامًا مثل ترامب في عام 2016 - ويتصدر التصويت الشعبي الوطني بمقدار 7 ملايين. واتهم بعض الديمقراطيين ترامب وداعميه الجمهوريين بالتحريض على الفتنة. قال كريس مورفي ، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت ، في خطاب ألقاه: "أولئك الذين يضغطون لجعل دونالد ترامب رئيسًا لولاية ثانية ، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات ، متورطون في خيانة ضد أمتهم".

أمر المحكمة العليا الجماعى غير الموقّع برفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات فاز بها جوزيف آر. بايدن جونيور بشكل غير رسمي قضية كان الرئيس ترامب قد سخر منها قبل ساعات فقط باعتبارها "ربما القضية الأكثر أهمية في التاريخ." رحب الديمقراطيون بالحكم باعتباره ضربة رمزية نهائية لأكثر من شهر من الطعون القانونية الفاشلة من قبل ترامب وحلفائه وانتصارًا لإرادة الناخبين الذين ألقوا السيد بايدن 306 أصوات الهيئة الانتخابية وهامش أكثر من سبعة ملايين في التصويت الشعبي. وقالت المدعية العامة لنيويورك ، ليتيتيا جيمس ، وهي ديمقراطية ، على تويتر: "سيتم الاستماع إلى إرادة الشعب". قال جوش شابيرو ، المدعي العام لولاية بنسلفانيا والديمقراطي ، إن المحكمة العليا اعترفت بالدعوى باعتبارها "انتهاكًا مثيرًا للفتنة للعملية القضائية". على الرغم من أن الخبراء القانونيين لم يمنحوا القضية الكثير من الفرص ، إلا أنها حظيت بدعم أكثر من 120 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس و 17 من المدعين العامين الجمهوريين. كان السناتور بن ساسي من نبراسكا هو أعلى عضو جمهوري من المستوى الذي انفصل عن السيد ترامب وكثير من حزبه في الإشادة بالحكم. قال ساسي في بيان: "منذ ليلة الانتخابات ، كان الكثير من الناس يربكون الناخبين من خلال تدوير نوع بيرتر الكيني ،" زور شافيز الانتخابات من "نظريات المؤامرة" الخطيرة ، "لكن كل أمريكي يهتم بالقاعدة على القانون أن يطمئن إلى أن المحكمة العليا - بما في ذلك جميع اختيارات الرئيس ترامب الثلاثة - أغلقت الكتاب بشأن هذا الهراء ". وكان من بين الذين وقعوا دعما للدعوى يوم الجمعة النائب الجمهوري كيفن مكارثي عن ولاية كاليفورنيا ، أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب. عندما رُفضت القضية ، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المشرعين الذين وقعوا على الدعوى "جلبوا العار إلى مجلس النواب" ووبخهم لاختيارهم "تقويض الدستور وتقويض ثقة الجمهور في مؤسساتنا الديمقراطية المقدسة".

أنهى حكم المحكمة العليا فعليًا محاولات الرئيس لاستخدام النظام القانوني للحصول على نتيجة رفضها الناخبون ، تاركًا إياه للضغط على قضيته في محكمة الرأي العام ، حيث وجدت حججه التي لا أساس لها من الصحة حول التصويت المزور أرضًا خصبة أكثر من في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة كوينيبياك هذا الأسبوع أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين يعتقدون أن هناك تزويرًا واسع النطاق في الانتخابات. حول السياسة مع ليزا ليرر : يد إرشادية خلال دورة الأخبار السياسية ، تخبرك بما تحتاج حقًا إلى معرفته. وقال ريك هاسن ، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في إيرفين ، إن الحكم ، رغم أنه غير مفاجئ ، ومهمًا للبلاد. ومع ذلك ، حتى بين أولئك الذين احتفلوا بنتيجة القضية ، خشي الكثيرون من التأثير طويل المدى لخطاب ترامب على ثقة الجمهور في الديمقراطية وآليات الانتخابات.

كتب بريندان باك ، مستشار آخر متحدثين جمهوريين ، بول ريان وجون بوينر ، على تويتر: "مسرور بحكم سكوتوس ، ولكن أيضًا خائف قليلًا على الفور من وجهة هذا القطار المجنون بعد ذلك" . وأضاف لاحقًا: "يجب أن نعرف الآن أن هناك إمدادات لا نهاية لها من الجنون". لم يمض وقت طويل بعد ، ألين ويست ، عضو الكونجرس السابق ورئيس الحزب الجمهوري في تكساس ، انتقادات شديدة في المحكمة العليا وقال في بيان ألمح إلى الانفصال بأنه "ربما يتعين على الدول التي تحترم القانون أن تترابط معًا وتشكل اتحاد دول ستلتزم بالدستور ".

مع الخسارة بعد الخسارة في المحاكم وتعدد عمليات إعادة الفرز التي أظهرت تقدم السيد بايدن في الولايات الحاسمة ، تكررت هزيمة السيد ترامب في نوفمبر ، وتم التصديق عليها وتأكيدها بما يكفي لإرضاء العديد من الديمقراطيين. قال كين مارتن ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ورئيس حزب الولاية في مينيسوتا: "مع كل خسارة نحتفل بانتصار بايدن / هاريس مرة أخرى". "إنها مثل الهدية التي تستمر في العطاء."



