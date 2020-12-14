افتتاح المحالج الجديدة ومناقشة مشاكل المزارعين.. نواب: تطوير منظومة القطن ضرورة.. وعودته للريادة تنعش الاقتصاد المصري

رائف تمراز: القطن المصري سيعود لسابق عهده الفترة المقبلة

عبد الفتاح محمد: الدولة تتجه نحو تصحيح وضع القطن خلال الموسم الجديد

مجدي ملك: تطوير منظومة القطن خطوة إيجابية لتصدره المشهد عالميا





استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لبحث تطوير منظومة القطن بعد افتتاح المحالج الجديدة، ناقشا المشاكل التى تواجه المزارعين وسبل حلها من أجل تحقيق أعلى انتاجية في الموسم الجديد.





ووجه "القصير"، بتوفير تقاوي القطن قبل شهر على الاقل من بداية موسم الزراعة كما وجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا مع التنببه على الجمعيات الزراعية بتوعيه المزارعين عدم شراء أى بذور مجهولة المصدر والاعتماد على بذور وزارة الزراعة.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بلقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الذي بحث تطوير منظومة القطن بعد افتتاح المحالج الجديدة والمشكلات التي تواجه المزارعين، مؤكدين أنها خطوة فعالة من أجل تصحيح وضع القطن المصري خلال موسم الزراعة الجديد.





وفي هذا السياق، أشاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، باهتمام الدولة متمثلة في السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكوير منظومة القطن وذلك بعد افتتاح المحالج الجديدة، قائلا:"القطن المصري يظل له تاريخ منذ القدم ولابد من العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه حتى يعود كما كان".





وأوضح "تمراز"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مشكلة القطن الرئيسية تتركز في نقص العائد للفلاح، علاوة على التكاليف الباهظة للمبيدات والأسمدة التي يستخدمها، مشيرا إلى أن السنوات الماضية كان هناك مشكلة كبرى في التسويق للمحصول المتواجد لدى الفلاحين.





وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن البذور منزوعة الزغب التي استنبطها معهد القطن تُعد خطوة فى إطار تحسين جودة البذور حيث يتم نزع زغب البذور مع استبعاد البذور غير الناضجة وبالتالى تتعدى نسب الانبات 97٪ وهي تتميزها بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة.





ومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بلقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الذي بحث تطوير منظومة القطن بعد افتتاح المحالج الجديدة والمشكلات التي تواجه المزارعين، مؤكدًا أنها خطوة فعالة من أجل تصحيح وضع القطن المصري خلال موسم الزراعة الجديد.





وأكد "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، على ضرورة توفير جميع مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصري يحتاج إلى الدعم الكبير من الدولة نظرا إلى أن القطن يعتبر مصدر رزقه الوحيد، لافتا إلى ضرورة تحسين جودة ونظافة القطن بحيث أن يحقق ذلك عائدا ملائما للمزارعين.









وبدوره، أكد النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة القطن في مصر تعتبر خطوة ايجابية نحو زيادة الانتاج المحلي وعودته مرة أخرى لريادة المصرية، مشيرًا إلى أن افتتاح المحالج الجديدة يساعد في تحقيق هذه الخطوة التي تساعد بصورة كبيرة في عودة القطن المصرى لسابق عهده.









وأشار "ملك"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الفترة القادمة تشهد بداية موسم زراعة القطن الذى يتطلب من كافة الجهات المختصة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش، مؤكدًا أن السنوات السابقة عانى الفلاحين من وصل بذور غير صالحة للاستخدام مما جعلهم يتعرضون للخسائر الجسيمة.





وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى بصورة دائمة لحل المشاكل التى تواجه المزارعين وذلك من خلال وضع سبل لحلها، منوهًا إلى أن الدولة تقوم بذلك من أجل تحقيق أعلى انتاجية في الموسم الجديد من القطن.