ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس يطمئن الجمهور: عائشة أيمن حفني بخير وقريبا سيزور نادي الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:51 م
ايمن حفني وابنته
ايمن حفني وابنته عائشة
Advertisements
محمد بدران
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرض "عائشة" ابنة ايمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.


وكتب ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك عبر حسابه علي موقع "تويتر" قائلًا "‏في مكالمه مع كابتن أيمن حفني ..طمني علي بنته و قريبا سيزور نادي الزمالك ..كل الدعاء و التمنيات بالشفاء لبنتنا الجميله"


نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.


وأضاف شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة، أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بالمرض الخبيث وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.


وشدد محمد حفني، على أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة، وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.


أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

بسبب أحمد سيد زيزو.. خالد الغندور يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤول في الأهلي

أكذوبة التعاقد مع زيزو| أمير توفيق يرد بقوة على مثيري التعصب من الزملكاوية

أيمن يونس يتصدر تويتر بعد الاعتداء عليه بالضرب وتعرضه للإصابة

أحمد عيد عبد الملك يطالب الجمهور بالدعاء لـ عائشة أيمن حفني .. صورة

حقيقة وفاة نجلة أيمن حفني

ترشيحاتنا

جريمة تهز مانشستر.. رجل يشعل النيران في نفسه ومجموعة من رجال الشرطة

9 آلاف موقع تحاول استغلال المرأة والطفل جنسيا.. غادة والي: الفساد موجود في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة

جميلة عوض تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

أخبار الرياضة.. خناقة جديدة بين مرتضى منصور وميدو.. بشرى لجماهير الزمالك.. الغيابات تضرب الأهلي

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن طارق يحيي

فستان فوق الركبة.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها شريف سلامة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: المصابون بهذا المرض أكثر عرضة للوفاة خلال كورونا

دراسة.. اختبر صحة قلبك بـ ممارسة هذه الرياضة.. تفاصيل

فستان فوق الركبة.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها شريف سلامة.. شاهد