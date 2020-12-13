أيمن يونس يطمئن الجمهور: عائشة أيمن حفني بخير وقريبا سيزور نادي الزمالك

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرض "عائشة" ابنة ايمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.









وكتب ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك عبر حسابه علي موقع "تويتر" قائلًا "‏في مكالمه مع كابتن أيمن حفني ..طمني علي بنته و قريبا سيزور نادي الزمالك ..كل الدعاء و التمنيات بالشفاء لبنتنا الجميله"









نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.









وأضاف شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة، أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بالمرض الخبيث وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.









وشدد محمد حفني، على أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة، وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.









أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.



