فى لمح البصر.. علاجات سريعة لتشقق الشفاة

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هل تعانى من تشقق الشفاه الدائم ويزداد الأمر سوء فى الشتاء يمكنك بزيوت طبيعية علاج التشقق الدائم بعلاجات سريعه لعلاج التشقق من مطبخ إليك علاجات سريعه يمكنك تطبيقها يقدمها موقع

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شرب كميات كافية من الماء





يمكنك تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم. بمجرد حصولك على كمية كافية من الماء ، يمكنك الانتقال إلى العلاجات المنزلية الأخرى لعلاج تشقق شفتيك.







علاج تشقق الشفايف بزيت جوز الهند



العسل والفازلين

يمكنك تجربة العلاج المنزلي بالعسل والفازلين. فقط ضع طبقة سميكة من العسل العضوي الخام على شفتيك وأغلقه بطبقة من الفازلين في الأعلى.







اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه برفق بمنشفة رطبة. العسل من أفضل العوامل الطبيعية المضادة للبكتيريا. يعزز شفاء الشفاه. يساعد الفازلين العسل على البقاء في مكانه كما يمد الشفاه بكل الرطوبة التي تحتاجها. هذا علاج منزلي قوي للغاية ونادرًا ما يفشل في تحقيقه.

بتلات الورد





انقعي القليل من بتلات الورد في بعض الحليب واتركيها لمدة ساعة. ثم اهرسي البتلات برفق في الحليب للحصول على عجينة.



ضع العجينة على شفتيك.







الورد غني بفيتامين E ، وهو عنصر أساسي لصحة بشرتك. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك وهذا يساعد على تقشير شفتيك وإزالة خلايا الجلد الميتة من شفتيك.





تعمل الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في الحليب أيضًا على إمداد شفتيك بالتغذية المفقودة ، مما يجعلها ناعمة ورطبة وجميلة.

علاج الشفايف المجروحة بالصبار

كل ما عليك فعله هو تقطيع ورقة الصبار وتقطيع الجل من الداخل ثم ضعي الجل مباشرة على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا. ما عليك سوى القيام بذلك وسوف تستيقظ بشفاه ناعمة ونضرة ومرطبة بشكل طبيعي.

السكر والعسل





كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من السكر البني أو الأبيض مع ملعقة من العسل وبعض زيت الزيتون.



اصنعي معجونًا خشنًا جدًا وضعيه على الفور على شفتيك.



الخيار والترطيب

للحصول على هذا العلاج المنزلي الفعال ، كل ما عليك فعله هو تقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة وفركها باستمرار على شفتيك. ثم اترك العصير لمدة ساعة تقريبًا قبل غسله. هذه طريقة فعالة لترطيب البشرة وتزويدها بالعناصر الغذائية المفقودة.