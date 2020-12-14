ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. 7 زيجات بالوسط الفني خلال 2020.. قمر اللبنانية بفستان مكشوف.. وأروى جودة في ضيافة صدى البلد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
أروى جودة بموقع صدى
أروى جودة بموقع صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورة من كواليس مسلسل جمال الحريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب .

شهد عام 2020، زواج عدد كبير من نجوم الفن، بعضها جاء بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد، وبعضها الآخر جاء بشكل تدريجي. 

حرصت الفنانة الشابة مي الغيطي، على تهنئة شقيقتها ميار بزفافها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على رجل الأعمال شريف العلمي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة بالغردقة، وسط حضور العائلة، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

نشرت الفنانة قمر اللبنانية، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في احدث ظهور لها.

يحيي المطربان تامر حسني وحسين الجسمي، حفلا موسيقيا في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق.

حلت النجمة أروى جودة في ندوة خاصة بموقع صدى البلد الاخباري للحديث عن كواليس أخر أعمالها الفنية، وكشفت كثير عن حياتها الخاصة، وأسرار عن علاقتها باصدقائها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور

أول فيديو من عقد قران ميار الغيطي.. تعرف على مأذون "كتب الكتاب"

مي الغيطي تنشر صورا جديدة من عقد قران شقيقتها ميار

بفستان فضي.. مي الغيطي تثير الجدل بإطلالة جريئة من فرح شقيقتها

أول تعليق من ميار الغيطي بعد حفل زفافها

نور تعلن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "جمال الحريم"

ترشيحاتنا

أشرف زكي يكشف تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان.. وسر بكائه أثناء تكريمه

أخبار الفن.. 7 زيجات بالوسط الفني خلال 2020.. قمر اللبنانية بفستان مكشوف.. وأروى جودة في ضيافة صدى البلد

مخالفات كارثية.. أحمد سليمان يكشف موقفه من تحويل مجلس الزمالك للنيابة

لميس الحديدي تحذر المصريين من أمر مهم وخطير بخصوص كورونا.. تفاصيل

عثر عليها أمام سفارة القاهرة بالكويت.. مصري يعيد 3 آلاف دينار لصاحبها

الحمد لله في السراء والضراء.. لاعب الزمالك السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مناعة الجسم تؤثر على جودة الأجسام المضادة بعد الإصابة والتطعيم

دراسة حديثة.. اعرف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومستويات فيتامين د

دراسة تكشف.. علاج جديد يحمي وظائف الكلى من السكري