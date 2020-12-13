أجمل عروسة.. مي الغيطي تهنئ شقيقتها ميار بمناسبة زفافها

حرصت الفنانة الشابة مي الغيطي، على تهنئة شقيقتها ميار بزفافها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على رجل الأعمال شريف العلمي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة بالغردقة، وسط حضور العائلة، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.





وشاركت مي الغيطي، متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة جمعتها بشقيقتها، معلقة عليها "أجمل عروس منهم جميعا".





كان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.





وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.





وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.





وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".



