ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أجمل عروسة.. مي الغيطي تهنئ شقيقتها ميار بمناسبة زفافها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:52 م
حفل زفاف ميار الغيطي
حفل زفاف ميار الغيطي
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة الشابة مي الغيطي، على تهنئة شقيقتها ميار بزفافها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على رجل الأعمال شريف العلمي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة بالغردقة، وسط حضور العائلة، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

وشاركت مي الغيطي، متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة جمعتها بشقيقتها، معلقة عليها "أجمل عروس منهم جميعا".

كان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور

بفستان أبيض قصير.. شاهد ميار الغيطي تتألق في عقد قرانها

بعد عقد قرانها .. 10 إطلالات جريئة لـ ميار الغيطي

أول فيديو من عقد قران ميار الغيطي.. تعرف على مأذون "كتب الكتاب"

مي الغيطي تنشر صورا جديدة من عقد قران شقيقتها ميار

بفستان فضي.. مي الغيطي تثير الجدل بإطلالة جريئة من فرح شقيقتها

ترشيحاتنا

أسد يقدم قردا وجبة شهية لأبنائه.. فيديو

انهيار نجم كرة سلة بشكل مفاجئ خلال مباراة بعد شهر من إصابته بـ كورونا. .. فيديو

الأهلي يتخذ قرارا جديدا اتجاه علاج مؤمن زكريا

تصريح مارتن يول شبح يطارد شريف إكرامي.. وإحصائيات سلبية في أول ظهور له مع بيراميدز

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

ملك البحرين يصدر مرسوماً ملكياً هاماً

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

طريقة عمل المعروك السوري

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها