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توك شو

السبكي بعد قرار منع عرض «صاحب المقام» في السينمات: توبة إني أعرض فيلم على منصة تاني

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
المنتج أحمد السبكى
المنتج أحمد السبكى
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إسراء صبري
علق المنتج أحمد السبكي، على قرار منع عرض فيلم "صاحب المقام" في السينمات، قائلا: "منع الفيلم جاء بسبب تعاقده مع منصة إلكترونية لعرض الفيلم عليها أولًا"، معقبًا "كنت متفق مع المنصة الإلكترونية على أن يتم عرض الفيلم في السينما بعد عام".

وتابع: "عرض الفيلم على المنصة قبل السينما يخالف غرفة صناعة السينما"، معقبا "توبة انى اعرض فيلم على منصة تانى.. الفيلم يتعرض الأول في السينما، وبعد كدا يتعرض على المنصة". 

وأوضح "السبكى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن توقيت عرض الفيلم كان في أثناء انتشار كورونا، وعليه لم يكن هناك حضور في السينمات والقاعات كانت فارغة، مشددا على أن عرض الفيلم على المنصة لم يكن غرضه مكسبا ماديا تماما.

وأكد "انا بحب السينما"، معقبا "حلاوة وقيمة الفيلم في دور العرض، والسينما لها رونق، وفيلم صاحب المقام سيعرض على القنوات بعد ذلك".

واسترسل "هناك تجربة جديدة تضم كوكبة من الفنانين سيشاركون في فيلم "ليلة العيد"، إضافة إلى فيلم "قمر 14" والذي سيعرض في 7 يناير"، معقبا "الفيلم يضم 19 ممثلا منهم خالد النبوي وشيرين رضا وياسمين الرئيس وغيرهم".

واختتم "الفيلم يشارك فيه أحمد بدير وأحمد مالك وبيومي فؤاد وغادة عادل وأحمد الفيشاوي ومي الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم".

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