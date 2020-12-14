أشرف قاسم: الحصول على 3 نقاط في بداية الدوري دفعة قوية للفريق

أن الفوز الذي حققه الفريق بالأمس على المقاولون العرب ، بداية جيدة وستعطي دفعة قوية للفريق في مشواره بالدوري.

قال أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ أن جدول مباريات الفريق صعب ، حيث سيلتقي الفريق ببيراميدز الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري ثم يلتقي ببطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يصطدم بالأهلي في الأسبوع الرابع للدوري.

وفي سياق سابق كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عن بعض التعيينات في إدارات النادي وذلك لتسيير الأمور الفترة القادمة.





وقال إبراهيم، إنه يوجه الشكر لجميع الأفراد والجهات التي ساندت ودعمت الزمالك الفترة الأخيرة، مشددا على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تعمل بكامل جهدها من أجل حل كل الملفات الفترة القادمة.





وكشف إبراهيم عن التعيينات التي تمت بالنادي مؤخرا وجاءت على النحو التالي:

طارق حشيش مستشار مالي للإدارة

أشرف قاسم متحدث رسمي عن قطاع الكرة

فوزي العريان مستشار قانوني للمجلس

اللواء أحمد زكريا مديرا تنفيذيا للنادي

عاطف النمر نائب المدير التنفيذي للشئون الرياضية

اللواء عصام العنتبلي نائب مدير التنفيذي للشئون المالية

مجدي جابر نائب المدير التنفيذي للموارد البشرية

كمال الخولي مساعد المدير التنفيذي

عدلي مجاهد مساعد المدير التنفيذي

كامل جودة مدير النشاط الرياضي

نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة

العميد هشام زين مدير إدارة الأمن

أحمد علي شحاته المدير المالي

أحمد مشاطي مدير شئون العاملين ومدير الشئون الإدارية

أيمن عبدالخالق إدارة المتابعة





وتضم اللجنة التنفيذية بالنادي والتي تعد بمثابة المكتب التنفيذي للمجلس كل من حسين السمري ويحيى مصطفى حلمي وإبراهيم عبدالله.





وتضم لجنة الحكماء الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر وفهمي عمر وأحمد مصطفى، ومستشارين النادي كلا من عمر بطيشة المستشار الإعلامي وطارق حشيش المستشار المالي وفوزي العريان المستشار القانوني.



