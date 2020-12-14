الإهمال يضرب مدينة مشتول السوق في الشرقية.. والأهالي: نعاني من تدني الخدمات

حالة من الغضب والاستياء والغضب الشديد وسط سكان مركز و مدينة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية ، بسبب تدنى الخدمات.





ويقول المواطن ياسر شوشا في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من طريق 39 والذي يعتبر الطريق الوحيد الحيوي للمركز والذي يربط بين مركز شبين القناطر قليوبية ومركز منيا القمح لازال ومنذ أكثر من سنتين لم يكتمل رصفه كذلك الطرق الداخلية للمدينة بها تكسير بسبب مشروع الغاز والذي أنتهى منذ أكثر من عام ولم يتم رد الشيء لأصله حتى الآن مما يتسبب في كثير من الحوادث للمواطنين ، لافتا جميع شوارع المدينة الداخلية والخارجية وجميع الوحدات المحلية ينتشر فيها القمامة مما يهدد بكارثة بيئية في ظل وجود جائحة كورونا.





وأكد: مستشفى مشتول السوق المركزي حدث ولاحرج تعاني من نقص تام من كافة المستلزمات الطبية ، ولايوجد طبيب تخدير داخل المستشفى ، عدم تواجد الأطباء بالنباطشيات المسائية ، يقوم أهل المريض بشراء كافة الأدوية التي يحتاجها مريض العناية على نفقتهم كذلك الغسيل الكلوي ومحض الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة .





وأضاف: مشروع الصرف الصحي لمدينه مشتول السوق منذ عام 1997 وحتي الان لم ينتهي لعدم تسليم محطة الصرف الصحي بحي الطراطرة وشبكتها بطول 22 كيلو متر ، كذلك محطة مياه الشرب بالمنير والتي تم انشاؤها علي مساحة 14فندان بتكلفة بلغت 320 مليون جنيه منذ عام 2005وحتي الان لم تكتمل ، بالإضافة الى ضعف التيار الكهربائي بجميع بلاد المركز لسوء حالة المحولات والأكشاك القديمة وعدم توافر مستلزمات ومهمات الصيانة علما بوجود محطة كهرباء لم تنته منذ عام 2005، كذلك تهالك معظم أعمدة الشوارع الداخلية للمدينة والقرى مما يتسبب في كوارث وحدوث وفيات في حالة تساقط الأمطار في فصل الشتاء.

وأشار : تم غلق عدد8مخابز منذ أكثر من شهر ويلاقي المواطنين الأمرين في الحصول على رغيف الخبز هذا فضلا عن سوء حالة رغيف الخبز وصغر حجمه في جميع المخابز الأمن رحم ربي ، كما أن مقر السجل المدني بمركز شرطة مشتول السوق غرفتان مكدستان بالموظفين والدفاتر لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وأجهزة تعمل عدة أيام وتعطل بالشهور، وطالب القارئ المسئولين بحل أزمات مشتول السوق ، مشير إلى أنهم يرفعون الشكاوى الى الوحدة المحلية ، لكن دون أي استجابة.





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