نائب محافظ مطروح: المرأة أزالت ما يعيق انطلاقها وممارسة دورها باعتبارها شريكة فى صنع مستقبل الوطن

شاركت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة وعدد من المؤسسات المجتمعية المهتمة بشئون المرأة فى لقاء عدد من سيدات مطروح ،وذلك خلال الاجتماع التنسيقى مع الجهات الحكومية

والذى استهدف نشاط مسئولى تلقى شكاوى السيدات بالجهات الحكومية الشريكة فى مكتب شكاوى المرأة بالجهات المعنية مع تعزيز العلاقات بين الجهات الشريكة وتقوية الخدمات المقدمة للمرأة بحافظة مطروح ، وذلكتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فى إطار حملة اتكلمى احنا معاكى خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

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وأكدت نائب محافظ مطروح أنه مع الاحتفال بالعيد القومى لمطروح ياتى التأكيد على دور المرأة التى شاركت فى صنع النصر بتضحياتها فى ميدان المعركة كتفا بكتف مع الأبطال من الفرسان فى صحراء مطروح.





وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتعزيز دور المرأة واطلاق العديد من المبادرات والبرامج ،ومنها

ما اطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المصرية من خلال حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها والحفاظ على حقوقها ومنع كافة أشكال الأذى والعنف الذى نراه دون مبرر فى عصر تقدمت فيه كافة الحضارات وأعطت للمرأة حقوقها وشرعت فيه القوانين من أجل حمايتها .. لا من أجل الخروج على العادات والتقاليد كما يعتقد البعض.

واضافت ان المراة ازالت كافة ما قد يعيق انطلاقها وممارسة دورها المجتمعى والتنموي باعتبارها شريكة فى صنع واقع ومستقبل الوطن فى كافة المجالات ، بل وتولى المناصب القيادية واتخاذ القرار .. فنراها اليوم وزيرة ومحافظة ونائبة محافظ وغيرها من دوائر صنع القرار.

وأشارت نائب محافظ مطروح الى جهود محافظة مطروح لتمكين دور المرأة وتأكيده خاصة مع قوانين القبيلة التى تكاد تقدس دور المرأة وتشرع له القوانين التى تحميها من أى أذى و استمرار دعم الدولة للمرأة المطروحية داخل الصحراء والوصول اليها والتعاون معها من أجل الحفاظ على حقوقها وتوفير حياة كريمة لها ..كالاسراع فى دعم وتيسير إجراءات توثيق شهادات الميلاد والزواج والرقم القومى وغيرها من الحقوق وما كفله لها القانون ..بالإضافة إلى مشاركة مسئوليتها بما تتحمله من أعباء اجتماعية واقتصادية والتيسير عليها لما تتكبده من مشقة فى الصحراء مع توفير العديد من المشروعات الصغيرة التى تدر لها واسرتها دخلا وموردا اقتصادىا يحقق لها الاستقرار.

وأكدت على دعم دور المرأة داخل المدينة والمساهمة فى تعظيم المشاركة الايجابية فى جهود التنمية سواء من خلال توليها المسئولية بعدد من المديريات والادارات والجهات الفاعلة مستشهدة بوجود نائبتان فى مجلس النواب من سيدات مطروح بما يعطى ثقل وقوة لدور المرأة ومشاركتها فى صنع القرار بالمحافظة ..مع أهمية بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات.