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أخبار العالم

تصريحات جديدة لـ ترامب عن لقاح كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، شحن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفي طريقه إلى الولايات. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "يتم شحن اللقاحات وهي في طريقها الآن، خمس سنوات قبل الموعد المحدد، أمنياتي للتعافي إلى الولايات المتحدة، والعالم، نحبكم جميعا". 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن موظفي البيت الأبيض سيكونون أول من يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور بداية حملة التطعيم. 

وأعلن مسئولون أمريكيون، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، من المرتقب أن تبدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مع وصول الجرعات إلى المستشفيات والمواقع الصحية الأخرى في جميع أنحاء أمريكا اليوم الإثنين. 

وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، أعلن في وقت سابق بدء توزيع لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية.

وقال عازار، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، اعتبر عازار أن اليوم تاريخي لمنح الموافقة على أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا أنه آمن وفعال بنسبة 94%.

وأكد أنه يجري الآن توزيع الملايين من الجرعات، لافتًا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجرعات متوفرة وسيجرى توزيعها خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ الملايين من أرواح الأمريكيين.
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