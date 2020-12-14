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أخبار العالم

وفاة كاتب روايات التجسس البريطاني جون لو كاريه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
جون لو كاريه
جون لو كاريه
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قسم الخارجي
أعلنت عائلة الكاتب البريطاني الكبير جون لو كاريه، المعروف برويات التجسس في الأدب الإنجليزي، عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

وقال العائلة في بيان لها إنه توفى في مستشفى كورنوال الملكي في إنجلترا إثر إصابته بالالتهاب الرئوي، نافية أن يكون أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ولد لو كاريه في عام 1931، حيث اسمه الحقيقي ديفيد جون مور كورنويل، حيث درس اللغات الأجنبية في جامعة برن السويسرية، ثم تخرج من جامعة أكسفورد البريطانية، وتعاون بشكل غير رسمي مع المخابرات البريطانية. 

التحق في عام 1958 بجهاز المخابرات البريطانية الداخلية، ثم التحق بالمخابرات الخارجية البريطانية، حيث عمل على مدى خمس سنوات كوكيل سري تحت التغطية الدبلوماسية في ألمانيا الغربية.

ونشر الكاتب روايته الأولى "دعوة للموتى" عام 1961 تحت الاسم المستعار جون لو كاريه الذي كان يستخدمه على مدى سنوات خلال عمله الاستخباراتي.

كتب في حياته 22 رواية تحدثت عن التجسس، وذلك متأثرا بعمله في المخابرات البريطانية. 
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