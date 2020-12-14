ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يترقب عشاق الكرة ظهر اليوم الإثنين مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا.

وأشار اليويفا أنه لا يمكن وقوع فريقين من نفس الدولة في هذا الدور، وكذلك لا يمكن أن يتواجها فريقين تواجدا في نفس المجموعة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة على مدار أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على مدار أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.

وتُقام مراسم قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم اليوم الإثنين 14 ديسمبر، ويستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلك القرعة، وذلك في مدينة نيون بسويسرا.

وستبدأ المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021 كالاتي:

ليفربول - أتالانتا - باريس - لايبزيج - بايرن ميونيخ - مان سيتي - بورتو - تشيلسي - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - يوفنتوس - برشلونة- ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - بوروسيا مونشغلادباخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ كورونا.. تحديد أول مباراة بحضور جماهيري في دوري أبطال أوروبا

موعد قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

دور الـ 16.. تعرف على خصوم ليفربول المحتملين بدوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

قائد المقاصة يعترض على هدف كهربا: «أفشة قالي سيبها».. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12/14 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

أبرز تصريحات أحمد سليمان: الأهلي كان محظوظا في نهائي الأبطال.. وهذه رسالتي إلى مرتضى منصور

الجرام يتخطى 900 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020

شاهد.. رضوى الشربيني تشارك متابعيها بلوك جديد وتعلق: التغيير مطلوب طول الوقت

أول تعليق من "سباح المانش" بعد تعيينه في وزارة الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

بعد 25 عامًا من تعرضها للاختطاف.. فتاة تعثر على عائلتها الحقيقية عبر فيسبوك

تغريدات محظورة.. تويتر يتخذ إجراءً صارمًا ضد معجبي ترامب