موجز السوشيال ميديا.. #ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني.. كهربا نسر مباراة الأهلي والمقاصة.. لوك جديد لـ رضوى الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ميسي يقود برشلونة لفوز غالي على ليفانتي ويتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ميسي،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.





وقد تفاعل معه عدد كبير من مستحدمي السوشيال ميديا، وذلك بعدما خطف هدف الانتصار على حساب ضيفه ليفانتي في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لنادي برشلونة.





وقد استضاف فريق برشلونة منافسه ليفانتي اليوم علي ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز الإسباني.





#ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني.. الأكثر تداولا ونفي مؤكد لخبر وفاتها

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.

وقد تفاعل معه عدد كبير من مستحدمي السوشيال ميديا، وذلك بسبب مرض "عائشة" ابنة ايمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.





وقد نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.





رانيا فريد شوقي تمزح مع متابعيها عن لقاح فيروس كورونا

شاركت الفنانة رانيافريد شوقي صورة لكوميك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت عليها، قائلة: احنا مش فاهمين حاجة.. انا توهت مني، وذلك تعليقا على أزمة فيروس كورونا، وخوف البعض من اللقاح وامتناعهم عنه.





وقد تفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم مؤيدة لفكرة توافر اللقاح واعتماده من قبل وزارة الصحة المصرية، ومتفائلين بنهاية هذا الوباء عن قريب.





نادر حمدي أفضل موزع موسيقي لعام 2020 من مهرجان نجم العرب

حصد الموزع الشاب نادر حمدي على جائزة أفضل موزع لعام 2020 في مهرجان نجم العرب فى الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر، وذلك بناءً على تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها.





وشارك نادر حمدي مجموعة صور من حفل المهرجان وتسليم الجائزة، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





شاهد.. رضوى الشربيني تشارك متابعيها بلوك جديد وتعلق: التغيير مطلوب طول الوقت

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة بلوك شعر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشعر قصير باللون البني المحمر، وتسريحة شعر الويفي من الأطراف.

وعلقت رضوى الشربيني، قائلة: التغيير مطلوب طول الوقت...يارب يكون عجبكم ال look

سهر الصايغ تقدم رسالة لمتابعيها على انستجرام: «فانية فكن إنسان»

نشرت الفنانة الشابة سهر الصايغ رسالة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وجاء في الصورة حكمة مفادها "فانية، فكن انسان"، وقد وجهت رسالتها لكل متابعيها على السوشيال ميديا، وتفاعلوا معها، وعبروا عن حبهم الشديد لها، وعن أصلها الطيب.





كهربا يشارك متابعيه حصوله على لقب نسر مباراة الأهلي والمقاصة

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على حصوله على لقب نسر مباراة اليوم أمام المقاصة.

وغرد كهربا، قائلا: الحمد لله، وقد أشاد جماهير النادي الأهلي بادائه المميز في المباراة، فحقق للفريق ضربة جزاء أدت لهدف أول للنادي الأهلي على نظيره مصر المقاصة احرزه "على معلول"، وسجل الهدف الثاني.





شاهد.. دنيا سمير غانم بصحبة عدد من أصدقائها ونجوم الفن

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور تجمعها بعدد كبير من نجوم الفن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتي: "بحبك اوي – قمر 14 _ جميلة ربنا يبارك فيكي".





وظهر برفقتها اصدقائها وعدد من نجوم الفن مثل: شريف رمزي وكريم محمود عبد العزيز، وذلك في سهرة ليلية من احد الأماكن المفتوحة.