مدارس 30 يونيو بدمياط تتزين بإنجازات مصر

تفقد اليوم، "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدارس منارة بدر بالغنيمية التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو، لمتابعة حسن سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، رافقه عبدالرازق الزيني وكيل المديرية ومحمد الشعراوي مدير إدارة التعليم الخاص وبكر عيد مدير إدارة فارسكور التعليمية.





وأكد "عثمان" على انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية داخل المدارس وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمدارس ٣٠ يونيو، مشيدا بانتظام طابور الصباح وتحية العلم، مؤكدا على تنمية روح الولاء والانتماء لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية لأنهم اللبنة الأولى لشباب مصر القادم، ومراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأثنى وكيل الوزارة على جهود مدير المدرسة والوكلاء والعاملين بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي لها من خلال بنارات تحكي و تزين جدران المدارس بانجازات مصر في شتى المجالات.





ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وعلى صعيد اخر ، أقام توجيه الصحافة المدرسية بدمياط، معرضه السنوي للصحافة المدرسية، والذي تضمن مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، وذلك بالمعرض الدائم بمدرسة الكفراوي الرسمية للغات بدمياط الجديدة.





اشتمل المعرض على صحف حائطية ومجلات طائرة وصحف الربع ساعة والمطويات والمجسمات المختلفة إلى جانب ركن مميز لرياض الأطفال ومعرض لذوي الهمم





وخلال المعرض كانت تقييمات مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، لكل من المرحلة الابتدائية مدرسة جمصة غرب

والمرحلة الإعدادية مدرسة الروضة الإعدادية بنات والمرحلة الثانوية مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية والتعليم الفني مدرسة السرو التجارية.





قام بالتقييم طارق عزب وعلي جادالله أعضاء لجنة التحكيم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





ومن جانبه أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أن هناك خطوات سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لتطوير وتنمية مهارات هؤلاء الطلاب، لافتا إلى امتلاك المحافظة للعديد من الكوادر والمواهب التي تحتاج إلى الرعاية فقط حتى تصبح ذات شأن فيما بعد، مشددا على أن المديرية تولي تلك المواهب اهتماما بالغا من أجل تنميتها وتحقيق الاستفادة منها مستقبلا.





كان ذلك بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات وعماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وأكرم أبو العنين مدير إدارة الأنشطة وموجهي الصحافة المدرسية والعديد من قيادات التربية والتعليم بدمياط.





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