جنايات الإسكندرية تعاقب أحد قيادات الجماعة الإرهابية بالحبس 3 أشهر

قضت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الإسكندرية ، بحبس حسن البرنس، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، ثلاثة أشهر لاتهامه بالتربح بمبلغ حوالي 2.5 مليون جنية.





وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 14468 لسنة 2020، والمقيدة برقم 30 لسنة 2020، كسب غير مشروع، أن المتهم استغل نفوذه إبان حكم الجماعة الإرهابية، وأدى ذلك إلى التربح وتضخم الثروة بمبلغ 2 مليون واربعمائة وتسعون الف ومائتان وثمان وعشرون جنيها واثنين وثلاثون قرشا.





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وترجع احداث القضية رقم 129 لسنة 2014، عندما قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة المتهم حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الاسبق فى عهد الجماعة الإرهابية، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بالمبلغ المذكور.



