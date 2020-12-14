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محافظات

تجهيز التجمعات التنموية بالحسنة ونخل للافتتاح الرسمي في شمال سيناء

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:55 م
أسامة الغندور سكرتير
أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء
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احمد صالح
أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استكمال تجهيز التجمعات التنموية بوسط سيناء وإعدادها للافتتاح، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء.. فى اجتماع تنفيذى بحضور مسئولى التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والصحة وتنمية القرية والمياه والصرف الصحى، عن اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء.

مشيرا الى أنه جار الانتهاء من عملية إنشاء وتوصيل المرافق الخدمية وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل ومساحة 5 أفدنة لكل منتفع.

وأوضح أن كل فرد يحصل على منزل بدوي داخل التجمع على مساحة 175 مترا مربعا (منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أي أنشطة إضافية) ومساحة 5 أفدنة.. مشيرا إلى أن توجيهات السيد الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة الى كل فرد الى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.

وأضاف أنه يتم بحث وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات فى مختلف المجالات للعمل على توفيرها عن طريق الوزارات والجهات المعنية.

حيث تضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية وغيرها.. إلى جانب الأسواق والمحلات التجارية ووحدات استديو وغرف للإقامة والخدمات المرتبطة بها.

واستعرض السكرتير العام احتياجات كل جهة بعد حصرها لتقديمها إلى الجهات المعنية للعمل على توفيرها فى أسرع وقت، للقيام بدورها فى المجتمعات التنموية عقب تسليمها للمنتفعين.

وقد حددت مديرية التربية والتعليم احتياجاتها فى: مدرستين 6 فصول، مدرسة 22 فصلا، 6 مدارس 11 فصلا.. بإجمالى 100 فصل وتجهيزها وتأثيثها وتوفير استراحات للعاملين.

وحددت الأوقاف احتياجاتها فى: 9 مساجد وتوفير الفرش والمنابر ومواتير المياه وعدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحى واستراحات للعاملين.

كما حددت الصحة احتياجاتها فى: وحدة صحية وفرشها وتجهيزها بالمعدات الطبية والأثاث الطبى والمياه والكهرباء والصرف الصحى واستراحة للعاملين.

وحددت مديرية الشباب فى: تجهيز وفرش مراكز الشباب وتأثيثها وتوفير المعدات والأدوات الرياضية والملاعب واستراحات للعاملين.

وحددت شركة المياه والصرف الصحى احتياجاتها فى توفير مصادر بديلة للمياه وإنشاء محطات مياه وخطوط بديلة وآبار للمياه.

ومما يذكر أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية بإجمالي 18 تجمعا موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل.. منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى: أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.

ويذكر أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن هناك مرحلة ثانية لإنشاء 946 منزلا لاستيعاب الزيادة فى عدد المنتفعين طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، وأن تلك التجمعات بها استديوهات وغرف للإقامة يمكن اقامة العاملين بها بعد تجهيزها.

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