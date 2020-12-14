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فن

إطلالة جديدة.. لقاء الخميسي توجه رسالة لمتابعيها | شاهد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت لفنانة لقاء الخميسى رسالة الى متابعيها ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلة " احلم " وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

زى القمر - مشاء الله - ربنا يحفظك

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يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
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