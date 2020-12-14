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أخبار البلد

أمطار ورياح محملة بالأتربة .. خريطة طقس الغد على محافظات الجمهورية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الثلاثاء، معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

تكون خريطة سقوط الأمطار غدا، خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ تقريبا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مطروح - السلوم- الإسكندرية - رشيد - بلطيم). 

وأمطارا متوسطة على بعض المناطق (دمياط - بورسعيد )، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - إسماعيلية- السويس).

والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى أربعة ونصف متر، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف متر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، علي محافظات ومدن الجمهورية. 

القاهرة 20/15
الاسكندرية 19/14
بورسعيد 21/15
السويس 20/15
رفح 21/15
طابا 20/17
كاترين 15/6
شرم الشيخ 25/18
مرسى علم 24/14
بني سويف 20/12
سوهاج 23/12
أسوان 25/13
الوادي الجديد 23/11
حلايب 25/18

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