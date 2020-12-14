رئيس مدينة سفاجا: تشكيل لجنة للمرور على المنشآت وفحص التراخيص

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الإثنين، أعمال لجنة التفتيش على تراخيص المحلات والمطاعم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت رئيس المدينة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قامت لجنه مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمرور على الورش والمحلات والمطاعم بالمدينه الصناعية.





وأشارت المغربي إلي أن اللجنة أسفرت عن تحرير ٦ مخالفات ما بين اشغال وعدم وجود ترخيص، ووجهت اللجنة بالمرور علي كافة المنشآت ومراجعة التراخيص، وإصدار قرار بغلق المنشآت التي تعمل بدون ترخيص والمخالفة للاشتراطات المقررة.





وكانت هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا أعلنت انه سيتم إجراء القرعة العلنية على مساكن بديل العشوائيات للمستحقين من أهالي منطقة زرزارة.





وأوضحت رئيس المدينة، أن القرعة سوف تتم في مركز شباب سفاجا، غدا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، حيث من المنتظر إجراء القرعة العلنية كمرحلة أولي "أ" على 30 من مستحقي وحدات البلوكات و 14 من مستحقي الوحدات السكنية.





وأشارت رئيس المدينة، إلي أنه تم مراعاة الحالة الاجتماعية في تحديد قيمة الوحدات وعمل بحوث اجتماعية للأسر وتم رفع مذكرة للمحافظ لتخفيض قيمة المقدمات الاولوية من أصل سعر الوحدات تخفيفا عن كاهل المستحقين تمهيدا لسرعة التسكين في أسرع وقت ممكن.