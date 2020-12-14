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أخبار العالم

رسميًا.. أمريكا تفرض عقوبات على تركيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:08 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على تركيا رسميًا، بسبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على 4 أفراد ومؤسسة الصناعات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن رئيس المؤسسة، إسماعيل دمير، أُضيف اسمه على قائمة العقوبات، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية تجمعهم علاقات بروسيا.

وكان الكونجرس الأمريكي، أقر في وقت سابق، ميزانية الدفاع الأمريكية والتي شملت فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا ورفضها المثول إلى الخطط الدفاعية لدول حلف الناتو، ما دفع واشنطن إلى طردها من مشروع صناعة مقاتلات "إف-35" التي ساهمت تركيا نفسها في صناعتها.
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