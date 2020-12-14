حسام أمين يكشف تفاصيل توزيع جرعات لقاح فايزر بالولايات المتحدة ..فيديو

أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أنه سيتم إعطاء لقاح كورونا "فايزر" في البداية للأكثر عرضة وكبار السن، ومن تمت إصابته بالمرض من قبل، ولكنه سيحصل على اللقاح في المرحلة الثانية.





وأضاف "أمين"، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه لقاح فايزر هي أن نقله لابد أن ينقل على درجات حرارة منخفضة للغاية، وأن يتم الحصول على اللقاح خلال أول 4 ساعات.





وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، أنه سيتم إعطاء اللقاح في المرحلة الثانية لرجال الإطفاء والشرطة لأنهم يكونون بمثابة خط الدفاع الأول، وبعد ذلك تأتي مرحلة المواطنين العاديين.