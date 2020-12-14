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حسام أمين يكشف تفاصيل توزيع جرعات لقاح فايزر بالولايات المتحدة ..فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:35 م
دكتور حسام امين
دكتور حسام امين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك
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محمود محسن
أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أنه سيتم إعطاء لقاح كورونا "فايزر" في البداية للأكثر عرضة وكبار السن، ومن تمت إصابته بالمرض من قبل، ولكنه سيحصل على اللقاح في المرحلة الثانية.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه لقاح فايزر هي أن نقله لابد أن ينقل على درجات حرارة منخفضة للغاية، وأن يتم الحصول على اللقاح خلال أول 4 ساعات.

وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، أنه سيتم إعطاء اللقاح في المرحلة الثانية لرجال الإطفاء والشرطة لأنهم يكونون بمثابة خط الدفاع الأول، وبعد ذلك تأتي مرحلة المواطنين العاديين.

وقال الدكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن شحن لقاح فايزر بدأ في الولايات الأمريكية أمس الأحد على أن يبدأ التطعيم صباح غد الإثنين.

وأضاف سعيد خلال تصريحات إعلامية أن الدفعة الأولى ستكون 4 ملايين جرعة.

وأوضح أن الأولوية في أمريكا لكبار السن حسب توصيات مركز التحكم للأمراض الأمريكي في التطعيم وأن فايزر حدد ثمن اللقاح 20 دولارًا مؤكدًا أن إدارة ترامب لم تحسن التعامل مع ملف كورونا.

وأشار إلى أن كل اللقاحات المتوفرة تؤدي لنتائج إيجابية بما فيها لقاح سينوفارم الذي يعد الآمن بين اللقاحات فهو يعتمد على الطريقة التقليدية في التلقيح .

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