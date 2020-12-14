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رياضة

شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:31 م
شوبير ورانيا علواني
شوبير ورانيا علواني
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عمرو ابوبكر
حرص الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق، ومنتخب مصر على الاحتفال بثلاثية الأهلى الأخيرة فى ليلة حضرها رموز النادي الأهلى ورئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، إضافة لرئيس النادى الأسبق حسن حمدى.

ونشرت رانيا علوانى عضو مجلس الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور وعلقت عليها: "ليلة في حب الأهلي، شكرا كابتن شوبير على التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز ومحبي النادى".

 ومن ناحية اخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، أن "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".
شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي
شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي
شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي
شوبير يحتفل بثلاثية الأهلي بصحبة الخطيب وحسن حمدي
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