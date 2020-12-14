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الشباب والرياضة تكشف تفاصيل إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا في منتخب الشباب بكورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل إصابة 17 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس كورونا فضلا عن إصابة المدير الفني ربيع ياسين.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" منتخب الشباب أجرى جميع المسحات وإجراءاته الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد قبل السفر إلى تونس، لافتا إلى أن إصابة 17 لاعبًا والمدير الفني ربيع ياسين حدثت في تونس.

ونوه إلى أن وزير الشباب اطمأن على جميع اللاعبين، والبعثة تضم 30 فردًا وهذا العدد قد يسمح بإقامة المباراة، مشيرًا إلى بحث احتمال عودة البعثة بالكامل وتأجيل مباريات المنتخب.

يذكر أن 17 لاعبًا بمنتخب الشباب والمدير الفني ربيع ياسين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، قبل المباراة المقرر لها غدًا أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بموريتانيا.
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