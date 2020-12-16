ختمه وعمره 9 سنوات.. حكاية "أنس" أصغر حافظ للقرآن الكريم في دمياط.. شاهد

"بفضل من المولى تعالى حفظ أنس كتاب الله في ثلاث سنوات، حيث أتم ختمه كاملا رغبة منه في حفظ كتاب الله"، هكذا بدأ يوسف العزازى، والد الطفل أنس، صاحب الـ12 عاما، حديثه عن ابنه الذى كرم أمس من قبل مديرية التربية والتعليم بدمياط لكونه الأول على مستوى محافظة دمياط في ختم القرآن الكريم وتصعيده للمسابقة على مستوى الجمهورية.





الطفل أنس يوسف العزازى، 12 عاما، طالب في الصف الأول الإعدادى، من قرية أم الرضا الجديدة التابعة لكفر البطيخ بمحافظة دمياط، حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في حفظ القرآن الكريم وتصعيده على مستوى الجمهورية.





والتقى "صدى البلد" بالطفل أنس ووالده للتعرف على كيفية صعوده للمركز الأول على مستوى المحافظة في ختم القرآن الكريم، وقال إنه اعتاد أن يجلس منذ سنوات مع والده يحفظه آيات من القرأن الكريم، إلى أن قام بإرساله إلى شيخه مسعد الزرقاوى، للبدء في حفظ أجزاء القرآن الكريم وهو في سن السادسة، وقتها كان يشعر بفرحة وسعادة غامرة عندما كان يحفظ جزءا من القرآن الكريم ويجازيه والده وشيخه بهدية ولو بسيطة على حفظه لهذا الجزء من القرآن، ومع كل جزء كان يحفظه كان يشعر بأنه يفعل شيئا مفيدا يشهد له الجميع من حوله ويشجعونه، ومع مرور الوقت أصبح هو نفسه سعيدا عندما يتلو القرآن بين أصدقائه ويدعوهم لحفظ آيات القرآن الكريم، وقتها شعر بمسئولية أنه يجب أن يختم القرآن بأجزائه كاملا وهو ما تم بالفعل.





وأضاف أنس، أنه كان في البداية يحفظ أجزاء من القرآن في فصل الصيف وقت الإجازة السنوية من الدراسة، إلا أن والده نصحه بأن يستمر في حفظ القرآن الكريم وقت الدراسة أيضا حتى لا ينسى ما حفظه، وهو ما تم بالفعل ولم يجد مشقة نهائيا في حفظ القرآن بجانب دراسته بالمدرسة، فعلى حد قوله كان يجد بركة في الوقت و"كان المولى تعالى يكافئنى على حفظى للقرآن، فكنت مجتهدا في دراستى ومتفوقا وهذه هى شهادة أساتذتى بالمدرسة".





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ويقول يوسف العزازى، والد الطفل أنس، إن ابنه بدأ منذ أن كان طفلا لا يتجاوز الثلاث سنوات سريعا في حفظ الآيات القرآنية الصغيرة، فاستشعر به خيرا وأن لديه حفظ وتلاوة القرآن وحفظه أيضا، وبدأ منذ سن السادسة في حفظ القرآن، وعلى مدار 3 سنوات أتم أنس ختم القرآن كاملا إلى أن وصل إلى سن التاسعة من عمره، وهو الآن يخضع لتدريبات للتجويد ويحضر المقرأة التى يحرص عليها بجانب دراسته.





وأضاف أن أنس حصل على عدد من الشهادات على مستوى مراكز شباب محافظة دمياط والإدارات التعليمية على مدار السنوات الماضية، فقد حصل على المركز الأول على مستوى مسابقة فضيلة الإمام شيخ الأزهر عام 2018 حين كان عمره لا يتعدى العشر سنوات، ومنذ أيام خاض مسابقة حفظ القرآن التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بدمياط لاختيار الطلاب الذين سيتم تصعيدهم للمسابقة على مستوى الجمهورية، وتمت تصفية 3 طلاب، منهم أنس وحصل على المركز الأول، والآن أقوم بتدريبه ومع شيخه المسئول عنه لخوض المسابقة على مستوى الجمهورية.





وتابع: "أتمنى أن يحصل على المركز الأول كما اعتاد على مدار السنوات الماضية وأن يحافظ على ما وصل إليه من إتمام حفظ القرآن الكريم وأن يتم تجويده وترتيله وأن يكون له شأن عظيم في المستقبل".